科州也築牆擋墨國？ 川普失言破紀錄

2019-10-27 11:07 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



科羅拉多州根本就沒有和墨西哥接壤，川普糗大了。（photo by Wikipedia） 分享 facebook 川普失言暴走無極限？美墨邊界築牆是美國總統川普的一大政見，但他23日演說時語出驚人說，也要在科羅拉多州築牆，問題是，科羅拉多州位在新墨西哥州的正北方，並不在美墨邊境。根據媒體統計，川普僅在上週就失言87次，17日一天更高達40次。

地理常識離譜

根據《每日郵報》報導，川普23日在匹茲堡造勢演說時表示，邊境安全是贏得墨西哥州的關鍵之一，強調政府也要在德州蓋圍牆，且堪薩斯州能從這些圍牆中獲益。而川普竟說了這番話：「我們會在新墨西哥州的邊界築牆，我們也要在科羅拉多州築牆，不能從上面翻越過去，也無法從下面鑽過去。」這使所有人聽完都驚呆了。

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「這尷尬爆了！科羅拉多州根本就沒有和墨西哥接壤。」民主黨籍科羅拉多州長波利斯事後在推特發文狠酸，「所幸科羅拉多州現在有免費提供全天候幼兒托育，孩子們就可以好好來學地理基本常識。」民主黨參議員雷希也在推特貼出一張美國地圖嘲諷川普，地圖上有道顯示「新的美墨邊界」的黑色粗體線條，新墨西哥州的「新」字也被劃掉。

美國總統川普上週共有87次失言，且僅在17日一天就有40次失言。（photo by Flickr）

一週87次失言

根據《CNN》報導，川普總統上週共有87次失言，且僅在17日一天就有40次失言，其中包括在達拉斯舉行的競選造勢中的30起失言。川普針對軍事問題發表了17項失言，針對與民主黨人的彈劾調查相關的聲明有17項，對經濟的聲明15項，關於貿易的12項。他與白宮訪客義大利總統馬塔雷拉的互動中有25次失言。

川普關於敘利亞和土耳其的失言最令人震驚，聲稱他從敘利亞派往中東其他地區的部隊正在「返鄉」，及「庫德族是比伊斯蘭國更嚴重的恐怖威脅」。川普有時出於戰略目的而撒謊，系統性地將偽造的真實重塑為自己的政治優勢。他有時只是無的放矢，且不在乎言論將被檢視是否正確。

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