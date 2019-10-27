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真有錢！加州野火持續延燒 富人自聘私人消防員救火

2019-10-27 08:19聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國加州近期遭到野火肆虐，火災範圍離當地著名豪宅區相近，讓富人們也跟著心急如焚，為此他們特地聘請私人滅火公司，請私人消防隊員提供最直接的打火服務。

紐約時報報導，私人承包商「亞當斯山野火」（Mt. Adams Wildfire）位在內華達山腳下，業主霍爾特（Don Holter）稱他的大部分業務都來自與聯邦機構的合約，但他的公司是加州能直接替屋主服務的五家私營公司之一。

霍爾特說，大多數公司不會廣泛宣傳這項服務，而是依靠口耳相傳，但這等於仰賴人脈，而非實力。

亞當斯山野火公司為北加州和華盛頓以東地區的家庭和鄰里協會，提供短期的「隨叫隨到」打火服務。霍爾特說，該公司去年待命時間近90天，每日費用可能高達3000美元（約台幣9萬2520元）。

大多數私人消防員都與保險公司如Chubb，USAA和Safeco合作，這些公司通常在野火高風險地區為投保人提供消防服務，而無需額外付費。但大部分與保險公司簽約的消防隊員實際上不會替屋主撲滅火勢，而是透過安裝灑水系統和防火布等，讓房屋更加防火。

霍爾特說，由於氣候變遷使野火變得更加危險，而且消防隊經常出現人數不足的情況。面對越加頻繁的野火，他希望有更多的私人打火公司能如雨後春送筍般的出現。

美國加州近期連遭野火肆虐，私人滅火公司的業務蓬勃發展。圖為救災直升機低空飛過豪宅...
美國加州近期連遭野火肆虐，私人滅火公司的業務蓬勃發展。圖為救災直升機低空飛過豪宅區進行灑水作業。美聯社
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