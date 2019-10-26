新書出版 川普轟歐巴馬2016監視競選是「叛國」

2019-10-26 18:22 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



在最近出版的一本書中， 川普直指歐巴馬監視他的競選活動， 形同叛國。(亞馬遜書店) 分享 facebook 在最近出版的一本新書中，川普總統指控前民主黨總統歐巴馬在2016大選期間「窺視」他的競選活動，是「叛國」行徑。

川普在《川普白宮內幕：他總統任期的真實故事》這本書中，向作者韋德(Doug Wead)表示：「他們是在叛國，好嗎？這是叛國罪。」、「最有意思的是，我們逮著他們在大選時的間諜活動，他們監視我的競選活動。這到底怎麼回事？」

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川普說：「我從來沒有說過這件事，但事實是，他們搞間諜活動被逮到了。歐巴馬。」

川普2017年曾上推特發文，說他感覺到歐巴馬任內的白宮在川普大廈「竊聽我」。後來他說這不是字面上的意思，而是他覺得自己的競選活動被人監視。

司法部長巴維理(William Barr)今年早些時候曾表示，他正在調查2016年是否曾發生「不當監視」，他說：「我認為確實發生了間諜活動。」

「通俄門」調查結果顯示川普沒有勾結後，巴維理已責成檢察官調查歐巴馬官員和其他引發通俄門調查的官員；與調查相關的新報告指稱，此調查的本質屬「刑事」案。

川普向韋德表示，「事實證明我是對的。順便說一句，與他們所做的相比，我說的話不算什麼。他們監視我的競選活動。他們被逮到的時候說，『哦，我們不是在監視。這其實是一次調查。』你能想像一個政府調查自己的政治對手嗎？」

川普在書中說，通俄門調查案削弱了他的總統職位。「我所承受的那種壓力和分心，換成其他人都無法承受。他們一定什麼也做不了。沒有任何總統應該經歷這種過程。現在證明沒有任何勾結。他們本來是要造假的。」