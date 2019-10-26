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2前總統出席康明斯葬禮 川普隱然成箭靶

2019-10-26 18:25世界日報 編譯黃秀媛／綜合25日電

兩位民主黨籍前總統歐巴馬(右)和柯林頓出席國會眾議員康明斯葬禮。 美聯社
兩位民主黨籍前總統歐巴馬(右)和柯林頓出席國會眾議員康明斯葬禮。 美聯社
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兩位前美國總統、國會同僚和數以千計巴爾的摩居民，25日聚集在聯邦眾議員康明斯 (Elijah Cummings)生前長期作禮拜的教堂參加他的追思禮拜，頌揚他對國家和他摯愛的巴爾的摩家鄉的貢獻。

康明斯的遺孀向到場的人致謝，特別提到美國第一位非洲裔總統歐巴馬，表示「歐巴馬總統讓康明斯感到非常自豪」。坐在第一排的歐巴馬感動得低頭閉上眼睛。

68歲的康明斯從非洲裔佃農之子晉入華府權力殿堂，成為權勢強大的眾院監督和改革委員會主席，並對川普總統展開連串調查。他病逝時正與川普進行的激烈政治對抗，雖然沒有人在追思禮拜中明白的指名道姓，但卻隱隱反響。

康明斯夫人說，康明斯在世最後幾個月，必須「為我們民主的靈魂奮戰，對抗真實的腐敗」。她提到康明斯今年夏天曾忍受川普對他和巴爾的摩的連串攻擊，而康明斯雖然感受傷痛，可是一直在所有公共論壇維持優雅和尊嚴。

歐巴馬後來上台致詞，呼籲尊重政治的「仁善」，並稱讚康明斯是不畏顯示謙卑的政治人物，而「仁慈和同情並非示弱，彼此照顧並非示弱，高尚正直並非示弱」。

前總統柯林頓也上台說：「我們都知道他如何熱切信守保護和捍衛美國憲法的誓言。」

正爭取民主黨總統候選人提名的白登、伊麗莎白‧華倫和賀錦麗也出席追思禮拜。2016年競選總統敗給川普，最近動作頻頻的喜萊莉‧柯林頓率先上台致詞。主持人介紹她時全場爆出熱烈掌聲。

她把康明斯稱為「偉大的人、道德領袖和朋友」，也是「真理、正義和仁善的悍勇鬥士」，表示美國人希望能夠不必畏懼自己的領導人安然生活。

尚未天亮，幾百個支持者、朋友、選民就冒著寒氣，來到康明斯做了40年禮拜的新聖歌浸信會教堂外面排隊等待教堂開門，向他表達最後敬意。許多人追憶與康明斯的友情和康明斯對他們的協助，氣氛在傷感中充滿尊崇揚慶 。

歐巴馬川普教堂
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