被批違憲牟利 川普集團擬脫手華府川普酒店
川普集團(Trump Organization)有意出售該集團位於華府的豪華酒店使用權，理由之一，據說是因為川普家族常遭批評藉此財產牟利、違反道德法。
川普集團執行副總裁、川普次子艾瑞克·川普(Eric Trump)向華爾街日報表示，川普家族企業已聘請房地產公司JLL行銷華府的川普國際酒店(Trump International Hotel)。
他指出，「自酒店開業以來，有許多團體表示有興趣買下這家酒店。作為房地產開發商，我們一直都有意願探索我們有哪些選擇。」
艾瑞克‧川普並表示，對這家酒店利潤的審查，是川普家族考慮出售的另一個原因，「人們反對我們酒店賺很多錢，因此我們可能願意出售。」
位於國家廣場(National Mall)附近的華府川普國際酒店原建築是有121年歷史的舊郵局(Old Post Office)。該建物歸聯邦政府所有，川普集團向聯邦總務署(General Services Administration)承租。
知情人士說，川普集團希望以逾5億元價格出售酒店租賃權，或以單間房200萬元來計算。這將使此交易成為有史以來價格最高的酒店買賣之一。川普集團與聯邦政府打下的租約含續約可運行近100年，新買主可控制該物業到下個世紀。
川普當選總統後打破近期先例，並未出售自己的產業，而是將其股份託付給兒子們經營。此舉引發民主黨人和監督組織批評，指外國、聯邦、州和地方官員可以把錢花在川普家族擁有的財產上，違反憲法禁止總統收取超出正常報酬的規定。
但川普對於造訪和討論自家產業毫不避諱。非營利性組織「華府公民道德組織」(Citizens for Responsive Ethics in Washington)指出，2016年選舉日之前不久，川普酒店正式開業，川普以總統身分造訪酒店並在那裡用餐23次，其他行政部門官員造訪次數至少390次。
面對民主黨人的強烈批評，川普放棄了明年在川普全國都瑞爾高爾夫度假村(Trump National Doral Miami)舉行2020年七大工業國集團(G7)高峰會的計畫。
川普國際酒店2016年底正式開張，距離白宮僅有幾個街區，位於賓夕法尼亞大道1100號，一直以來都是國內外政客和遊說團體聚集的熱門地點，然而2017年馬州和華盛頓特區聯合起訴川普總統，稱他通過該酒店收取國內外官員利益，違反憲法的薪酬條款(Emoluments Clause)。
根據川普最近的財務披露報告(financial disclosure report)，該酒店共有263間房，去年共賺得4100萬元，比前年增加近50萬元。
川普集團表示已聘請地產公司仲量聯行(Jones Lang LaSalle)尋找買家。
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