吹哨者舉報不須交國會? 督察長聯合駁斥司法部
數十位聯邦政府督察長22日簽署信函，駁斥司法部的法律意見書；該意見書認定，最初針對川普總統與烏克蘭總統對話內容提出投訴的中情局(CIA)吹哨者，其投訴內容不須移交給國會。
這封信由司法部督察長執筆，其中的聲明措辭嚴厲，認為司法部法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel，OLC)提出的法律意見書為危險的錯誤，並嚴重傷害對吹哨者的保護。
多位督察長在信中稱：「OLC的法律意見書若不撤銷或修改，恐嚴重傷害吹哨者扮演的重要角色，即出面舉報聯邦政府各機關的浪費、舞弊、濫用與不當行為。」
OLC於25日下午回信重申其意見，表示因為川普總統不是情報界的一員，此事不屬於應與情報界共商的「緊急問題」。
OLC回信說：「我們在行政機構內部提供權威性的法律意見，唯一的職責就是忠誠地解釋國會制定的法規。我們在近期的意見書中也確實如此行事；該意見書也已被解除機密並公開。」
爭議的焦點是OLC在9月24日撰寫的意見書，其回應吹哨者對情報部門督察長( Intelligence Community Inspector General )透露、當時保密的投訴內容。
情報督察長艾金森(Michael Atkinson)依法認定該投訴為「緊急問題」，即應該移交給國會情報委員會。
但因投訴內容與川普總統有關，國家情報總監馬奎爾(Joseph Maguire)與白宮和司法部協商此事。
儘管該投訴現已公開，並引發川普涉嫌濫權的彈劾調查；但一開始，川普政府企圖將其保密。
OLC的司法部律師團認定，該投訴不符合緊急問題的定義，因為其指控非情報界成員(川普總統)的不當行為，而其疑似不當的行為也不是特別與情報工作相關；因此他們認為國會無權檢視該投訴內容。
多位督察長在信中指出，首先，該投訴指控總統要求外國干預本國選舉，屬於情報界管轄範圍；再者，總統利用高度機密的系統與烏國總統通話，顯示其嚴重性應被視為緊急問題；最後，督察長們也認為司法部的說法與法規不符，稱其可以否決督察長的決定，拒將投訴內容移交國會。
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