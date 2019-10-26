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通俄門刑事調查 民主黨批司法部淪為川普報復工具

2019-10-26 18:27世界日報 編譯黃秀媛／綜合25日電

司法部對自己當初處理通俄門調查的方式展開刑事調查，促使民主黨人指控川普總統把聯邦機構當成對付政敵的政治工具，川普則宣稱新的調查會暴露「很壞的事情」。

川普25日也再度宣稱，特別檢察官穆勒對俄國干預2016年美國總統選舉進行的調查，是存心詆毀他的總統威信的「騙局」。

白宮正極力反擊民主黨對川普進行的彈劾調查，川普的共和黨盟友也企圖用謾罵和反調查浪潮淹沒彈劾調查，而24日晚上透露的新調查暗指前總統歐巴馬政府的司法官員行事有問題。

面對媒體詢問，川普說：「我不能告訴你們發生了什麼，不過我能跟你們說，我想你們會看到很多很壞的事情。我想你們會看到沒有人能相信的事情。」

共和黨人幫腔說，司法部的刑事調查可能加強川普對穆勒調查是根據「假新聞」進行的「獵巫」之舉的說法。

白宮法律顧問凱莉安‧康威堅持新調查不是出於政治動機，而是為了公共利益。她說：「這項調查是為了確保2016年的歐巴馬政府的司法部和聯邦調查局沒有被當成工具影響選舉。我們難道沒有權利知道他們有沒有破壞司法正義企圖干預選舉？」

她說：「司法部和聯調局最高層是否有其他人濫用職權和出賣公眾的信任？是否有妨礙司法？是否有摧毀證據？我覺得我們都想知道究竟。」

但是，民主黨人宣稱這顯然是司法部長巴維理企圖對彈劾調查轉移注意力。

主持彈劾調查的眾院司法委員會主席納德勒和情報委員會主席謝安達說，司法部改變調查方向，令人深切擔心巴維理主持的司法部「已失去獨立性，淪為川普總統肆行政治報復的工具」。

參院情報委員會民主黨資深委員華納也斥之為毫無根據和危險做法。他說，巴維理的「調查」已危害重要的國際情報合作，必須到國會解釋他何以這樣做。

川普民主黨
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