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決定不赴中國設校 衛斯理陽大學：理念不一

2019-10-26 15:07世界日報 編譯樊蕙／綜合25日電

衛斯理揚大學。圖取自學校官網
衛斯理揚大學。圖取自學校官網
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衛斯理陽大學(Wesleyan University)24日宣布，決定不接受邀請前往中國設校。

校長羅斯(Michael Roth)說，他日前造訪中國時與可能的合作對象見面，卻發現對方對於衛斯理陽大學的觀點，與該校重視通識教育(liberal education)的理念並不一致。

羅斯在校內電子郵件中寫道：「我們與提出合作方案的夥伴們進一步討論後，明確發現彼此各自的目標不能充分吻合，而且我們對於學術自由以及校本部相關議題的意見都出現分歧。」

中國橫店集團(Hengdian Group)邀請這所私立文理學院考慮合作在中國開設校區。提案呼籲該校與上海戲劇學院(Shanghai Theatre Academy)在此合資計畫中進行學術合作。

該校的全球研究中心主任安吉(Stephen Angle)與校長室主任秘書齊亞羅(David Chearo)，在校報「衛斯理陽守衛報」(The Wesleyan Argus)中說，橫店集團今年2月首次邀請該校參與合資計畫，並於今年春天派遣代表、與藝術學校上海戲劇學院代表共同造訪該校，隨後安吉與齊亞羅也和另外數名校方代表前往中國。

此提案讓康乃狄克州(Connecticut)校本部對於其透明度與學術自由度產生質疑。衛斯理陽大學學生會已要求讓兩位成員參與審議該提案。

羅斯在信件中稱，原定下周與學校師生開會討論該提案的計畫，現已取消。

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