獨特造型吉他旅館 美國佛州開張

2019-10-26 13:51 世界日報 編譯吳日君／綜合25日電



獨特造型吉他旅館在佛羅里達薩米諾爾開幕。歐新社 分享 facebook

全新「吉他旅館」(The Guitar Hotel) 外型壯觀的吉他形狀，就像是齊柏林飛船樂團(Led Zeppelin)樂手吉米‧佩吉(Jimmy Page)彈奏吉他的放大版；這座有450呎高、裝置閃耀光束的新酒店，位於南佛羅里達州最新旅遊勝地薩米諾爾(Seminole Tribe)24日正式開幕。

吉他旅館所在的佛州好萊塢市本來曾只是拖車園區和一些香菸商店聚集地點，薩米諾爾硬石集團在此地建設，還取得2020超級盃在邁阿密體育場舉辦的命名權。薩米諾爾委員會副主席賽普斯(Mitchell Cypress)表示，新建吉他旅館非常特別，薩米諾爾現已聞名全球。

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這家吉他旅館在全世界獨一無二，有超過600個房間。在夜晚，旅館外觀設置的光束，會猶如吉他音弦般發光。許多人會駐足拍照，前往羅德岱堡機場、航經附近的飛機旅客，也能在空中看到美麗發光旅館。

旅館耗資15億元，也為舉辦音樂會與其他活動翻新場地，25日流行團體「Maroon 5」就在此舉辦演唱會，之後還有知名歌手如史汀(Sting)、比利喬(Billy Joel)演唱會。還設有巨型游泳池與瀉湖、零售商店、餐廳與賭場。

硬石國際集團執行長艾倫(Jim Allen)表示，硬石集團品牌就是以吉他為主，何不設立一家旅館？若設計一家形狀如同吉他的旅館，一定很酷。

有關吉他旅館造型，是以何人的吉他作為建設版本？艾倫表示，不一定是吉米‧佩吉所彈奏的電吉他吉普森(Gibson Les Paul)，或是其他知名吉他手的吉他。但他也補充說，硬石集團與吉普森和佩吉有著密切關係，旅館與賭場內有許多齊柏林飛船樂團的藝術工藝品。

他說：「硬石品牌在全球盛行，最初是吉米‧佩吉的點子。如今，正如佩吉所說的，這個點子真的很酷！」