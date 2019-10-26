美國3死囚伏法 寧願選擇電椅死也不願注射死

2019-10-26 13:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合25日電



田納西州有三名死囚過去一年選擇坐電椅處死。(美聯社) 分享 facebook

田納西州的死囚扎格斯基2018年10月在注射死刑執行前三天，表示寧願電椅死也不願注射死，因為他篤信注射藥會使死亡過程加長和痛苦；請求獲准後他去年11月1日被電椅處死，此後又有兩人被電死，使得田州去年電椅處死了三人。

田納西是全國六個准許電椅死刑的州之一，而且是唯一執行過電椅死的州，喬治亞和內布拉斯加州宣布電椅死刑違憲，但最高法院對此從未進行過全面聽審。

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扎格斯基和另兩個囚犯要求法院封殺他們的死刑，認為電椅死和注射死都違反憲法的禁止殘忍與非同尋常懲罰，但法院駁回他們對電椅死刑的指控，認為是他們的自主選擇。

由於電椅死刑的暴力和殘忍，在美國多已被放棄，如今沒有一個州把電椅處死作為主要行刑手段，維吉尼亞州是過去10年執行過電椅處死的另外一個州，但2013年以來就再沒有過。

在扎格斯基被處死前，田州自1960年以來也僅電椅處死過一個囚犯。

過去五年，五個州或是宣布廢除死刑，或是暫停死刑。在25個尚未廢除死刑的州中，七個州在過去10年從沒執行過死刑。

而田州過去一年已執行了五次處決，並已確定另三個死囚的行刑日期，同時州檢察長還要求確定九個死囚的執行時間。如果沒有法律變動，已選擇電椅刑期的三個囚犯，將不會是最後被電椅處死的人。

田州的死囚選擇電椅似乎有違常識，因為藥物注射被認為是人道和死亡過程痛苦較少的行刑方式。但藥廠在減少甚至避免生產死刑注射藥的成分，導致各州不得不改變藥物的成分，田州的注射藥就包括可使人喪失意識、癱瘓和心跳停止的三種成分。

但使人喪失意識的成分不能防止注射後產生痛苦感，田州的三種成分在注射後，在使囚犯四肢無法動彈和說不出話的同時，還可產生窒息、渾身灼熱和溺水感。

非營利的死刑訊息中心表示，最高法院關於殘忍與非同尋常處罰的規定，使田州在執行電椅死刑中面臨極大窘境。