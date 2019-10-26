擺脫假新聞平台惡名 臉書新聞頁面呈現專業內容

2019-10-26 11:20 中央社 華盛頓25日綜合外電報導



臉書CEO祖克柏。路透 分享 facebook 臉書（Facebook）今天開始推出專業生產內容的專用「新聞頁面」（newstab），這是臉書試圖藉由呈現專業新聞，擺脫假新聞平台惡名的最新一舉。

法新社報導，新聞頁面已在部分美國用戶身上進行測試，這個功能將區分用戶看到的一般動態以及合作新聞媒體的報導，讓民眾能從大範圍的消息來源中，更清楚地區分新聞與用戶分享動態。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在與計畫合作夥伴之一的新聞集團（News Corp.）執行長湯姆森（Robert Thomson）聯合記者會告訴紐約聽眾：「這將會是有史以來首次，（臉書）應用程式上會有專注於高品質新聞內容的頁面。」

「臉書新聞」功能的新聞組合將由從用戶偏好及資料建立的「個人化」演算法決定。臉書說，用戶「直接透過APP，對於自己看到的新聞有更多掌控權，並有能力對感興趣的新聞進行更廣泛的探索」。

臉書料將付錢給部分新聞機構，據報在某些情況下金額可能達數百萬美元，但尚未揭露完整細節。

祖克柏表示，臉書不會試圖限制公司或他本人的報導。

他說，即使只有少數臉書用戶使用這項功能選項，自己仍很重視這項工作，並表示公司正在討論將這項功能推廣到其他國家。

臉書與約200家新聞機構合作，包括「華爾街日報」、「今日美國報」（USA Today）、「華盛頓郵報」、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、BuzzFeed、福斯新聞頻道（Fox News）、「波士頓環球報」（Boston Globe）、彭博及「浮華世界」（Vanity Fair）。