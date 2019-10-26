不想成為箭靶！川普集團打算出售華府的川普國際飯店
2019-10-26 08:30
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
美國總統川普家族考慮出售其位在華府的川普國際飯店（Trump International Hotel），距離白宮僅幾個街區。
川普國際飯店銷售和營銷總監帕特里夏．唐（Patricia Tang）25日向CBS證實，川普集團希望以逾5億美元價格出售飯店租賃權，或以單間房200萬美元來計算。
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擁有263個房間的川普國際飯店可能已成為川普任期內爆出多次利益衝突的最有力標誌，經常接待各國外交官、企業家、遊說家和政治團體等。至今有超過三個團體控訴川普家族藉此財產收取國外政府付款而構成違憲。
川普集團執行副總裁、川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）25日在聲明中表示，川普家族企業已聘請房地產公司JLL行銷華府的川普國際飯店。
他指出，「自飯店開業以來，有許多團體表示有興趣買下這家飯店。作為房地產開發商，我們一直都有意願探索我們有哪些選擇」。
艾瑞克．川普並表示，對這家飯店利潤的審查，是川普家族考慮出售的另一個原因，「人們反對我們飯店賺很多錢，因此我們可能願意出售」。
根據財務披露，這家飯店於2016年底開業，爾後迅速成為川普家族最大的單一收入來源之一，去年收入為4080萬美元。
位於國家廣場附近的華府川普國際飯店原址是擁有121年歷史的舊郵局。該建物歸聯邦政府所有，川普集團向聯邦總務署承租60年，因此租約的任何轉讓都須得到聯邦總務署核准。
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