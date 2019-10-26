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川普不給亞馬遜！微軟獲美國防部3055億元雲端運算合約

2019-10-26 08:21聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

美國國防部25日宣布，將極具爭議性、價值高達100億美元（約新台幣3055億元）的雲端運算服務合約交給微軟公司。之前傳出該合約可能由亞馬遜公司獲得。

華盛頓郵報報導，在美國總統川普表示反對把這個肥約給他的宿敵貝佐斯的公司後，亞馬遜最終未獲得合約。

貝佐斯不只是亞馬遜的老闆，也是華盛頓郵報的老闆。華郵對川普所多批評，被川普視為眼中釘。

這項為期10年的美國防部雲端運算服務「聯合企業國防基礎設施」（JEDI）合約，可讓美國所有軍隊即時的透過人工智慧，在同一個系統內分享資訊。

微軟獲美國防部價值3055億元雲端運算合約。美聯社
微軟獲美國防部價值3055億元雲端運算合約。美聯社
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