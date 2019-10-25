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墨比爾斯預言：川普幾乎篤定打贏連任選戰

2019-10-25 22:38經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）認為，全球經濟陷入全面衰退的可能性偏低，且美國總統川普幾乎篤定能在明年打贏連任選戰，原因是他選前將竭盡所能，支撐美國經濟成長。

墨比爾斯在接受巴隆周刊姊妹刊物Financial News獨家專訪時表示，他不認為全球經濟會陷入衰退，理由是在各國央行持續調低利率的情況下，人民更容易取得資金，並在世界各地尋求投資機會。

墨比爾斯指出，全球經濟雖可能因貿易戰而放緩，但立即陷入衰退的機率偏低。他也認為歐洲經濟不可能陷入衰退。美銀美林的10月全球基金經理人調查結果則顯示，31%受訪者預料明年全球經濟陷入衰退，比率低於9月的38%。

墨比爾斯並表示，在明年美國總統大選登場前，川普將緊盯國內經濟情勢，且他有一些籌碼可運用，包括減輕對北京的攻擊力道、擴大基建支出，從而維持美國經濟成長動能。

根據墨比爾斯的看法，目前民主黨的總統參選人都不足以成為川普連任的障礙，這些競爭者包括前副總統拜登、兩位參議員桑德斯和華倫。

不過，墨比爾斯認為，在野黨發動的彈劾調查等攻勢，可能對川普構成壓力，而他為尋求連任，可能須打「經濟牌」與「中國牌」。

此外，墨比爾斯也預料美國聯準會（Fed）會繼續降息，並表示他看的是國際局勢，他說Fed官員應避免如下情況：「歐洲處於負利率，中國大陸調低利率，日本繼續執行他們正在做的事，而美國什麽也沒做。」

享有「新興市場教父」稱號的墨比爾斯。路透
享有「新興市場教父」稱號的墨比爾斯。路透
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