抖音存在國家安全隱患？美參議員要求徹查

2019-10-25 17:37 德國之聲 德國之聲



美國國會參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）23日致函代理國家情報總監，認為中國當紅社群軟體「抖音」對美國國安構成風險，要求情報單位發起調查。路透 分享 facebook 據路透社報道，在一封寫給美國國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）的信函中，議員們對抖音收集用戶數據並且中國審查機構是否可能看到美國用戶看到的內容表示擔憂。信中還稱，抖音可能成為國外影響勢力的目標。

美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）也向美國當局提出，應該對有關中國政府利用抖音進行政治審查的指控做出評估。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

舒默和科頓在信中寫道：「單純在美國境內，抖音的下載量就超過1.1億，抖音是潛在的反情報威脅，我們不能對此忽視。」

舒默和科頓呼籲調查人員調查抖音搜集用戶定位相關數據和其他敏感個人信息的問題。

據法新社報道，抖音在全球的用戶量達到5億。這一手機應用程序在過去兩年呈爆炸式增長。用戶可以在抖音平台制作發布60秒長的音樂視頻。

抖音方面表示，美國用戶的數據存儲都在美國。但是參議員們認為，抖音的母公司字節跳動（ByteDance）受中國法律約束。參議員們認為，中國法律可能會迫使公司支持且配合中國情報部門的工作。

本月早些時間，共和黨參議員盧比奧還曾要求美國海外投資委員會對北京字節跳動科技有限公司2017年收購美國Musical.ly公司一案進行調查。他質疑，為什麼抖音上能看到幾個有關香港抗議的視頻，但香港的示威活動已經連續數月都是國際媒體關注的熱點。

抖音公司方面表示，中國對（美國境內）抖音上的內容沒有管轄權，因為這款應用程序不是在中國使用。

抖音的發言人在給路透的聲明指出，中國政府並不要求抖音審查內容。顯而易見的是，我們不會因存在香港抗議的內容而刪除視頻。

這位發言人說，有關美國參議院們的要求，抖音沒有更多的細節。她還說，抖音致力於在美國打造成一個可信、負責的企業公民，包括配合國會和所有相關監管機構的工作。

周五，抖音在其網頁上公布了另外一份聲明。聲明中稱，抖音不受包括中國在內的任何外國政府的影響。

抖音海外版TikTok.com的網頁在中國無法打開。海外版的應用程序也無法在中國下載。在中國注冊的手機用戶也無法在海外版抖音上登陸。

自從美國情報部門發現，俄羅斯曾干預美國2016年總統大選，美國國內對於境外勢力透過社交媒體干預影響大選的擔憂不斷增加。俄羅斯方面始終否認曾干預過美國2016年的總統大選。

【 本文章由德國之聲授權提供】