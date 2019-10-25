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抖音存在國家安全隱患？美參議員要求徹查

2019-10-25 17:37德國之聲 德國之聲

美國國會參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）23日致函代理國家情報總...
美國國會參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）23日致函代理國家情報總監，認為中國當紅社群軟體「抖音」對美國國安構成風險，要求情報單位發起調查。路透
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據路透社報道，在一封寫給美國國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）的信函中，議員們對抖音收集用戶數據並且中國審查機構是否可能看到美國用戶看到的內容表示擔憂。信中還稱，抖音可能成為國外影響勢力的目標。

美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）也向美國當局提出，應該對有關中國政府利用抖音進行政治審查的指控做出評估。

舒默和科頓在信中寫道：「單純在美國境內，抖音的下載量就超過1.1億，抖音是潛在的反情報威脅，我們不能對此忽視。」

舒默和科頓呼籲調查人員調查抖音搜集用戶定位相關數據和其他敏感個人信息的問題。

據法新社報道，抖音在全球的用戶量達到5億。這一手機應用程序在過去兩年呈爆炸式增長。用戶可以在抖音平台制作發布60秒長的音樂視頻。

抖音方面表示，美國用戶的數據存儲都在美國。但是參議員們認為，抖音的母公司字節跳動（ByteDance）受中國法律約束。參議員們認為，中國法律可能會迫使公司支持且配合中國情報部門的工作。

本月早些時間，共和黨參議員盧比奧還曾要求美國海外投資委員會對北京字節跳動科技有限公司2017年收購美國Musical.ly公司一案進行調查。他質疑，為什麼抖音上能看到幾個有關香港抗議的視頻，但香港的示威活動已經連續數月都是國際媒體關注的熱點。

抖音公司方面表示，中國對（美國境內）抖音上的內容沒有管轄權，因為這款應用程序不是在中國使用。

抖音的發言人在給路透的聲明指出，中國政府並不要求抖音審查內容。顯而易見的是，我們不會因存在香港抗議的內容而刪除視頻。

這位發言人說，有關美國參議院們的要求，抖音沒有更多的細節。她還說，抖音致力於在美國打造成一個可信、負責的企業公民，包括配合國會和所有相關監管機構的工作。

周五，抖音在其網頁上公布了另外一份聲明。聲明中稱，抖音不受包括中國在內的任何外國政府的影響。

抖音海外版TikTok.com的網頁在中國無法打開。海外版的應用程序也無法在中國下載。在中國注冊的手機用戶也無法在海外版抖音上登陸。

自從美國情報部門發現，俄羅斯曾干預美國2016年總統大選，美國國內對於境外勢力透過社交媒體干預影響大選的擔憂不斷增加。俄羅斯方面始終否認曾干預過美國2016年的總統大選。

本文章由德國之聲授權提供】

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