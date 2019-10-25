用更輕鬆的角度，看懂川普風格！一場G7高峰會計畫，揭川普俱樂部黑歷史

2019-10-25 15:31 商業周刊 張經義／商業.com專欄作家



川普多拉爾高爾夫俱樂部。 圖擷自 Trump National Doral Miami 分享 facebook

摘要 川普宣布，放棄在自家俱樂部舉辦G7高峰會計畫，背後原因是面臨民主黨和新聞媒體「瘋狂和非理性的敵意」。進一步挖出川普俱樂部近年鬧出的風波，以及川普這項舉動的背後分析。

採訪川普幾年下來，無時不刻總能「學習」到新事務，特別是能學習到美國總統的權限，可以如何被推到極限。

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最好的例子之一，是之前，白宮突然宣布明年的七國集團峰會（G7），將在川普自家的俱樂部舉辦，最後，這震撼全美的宣布雖是不了了之，但卻把美國開國總統喬治．華盛頓（George Washington）都拖下了水。

事情的開端是這樣的，眾所皆知，白宮新發言人上任至今，一場記者會都沒辦過，白宮新聞發布室都積灰塵了。

但突然，在上週四（17日）中午，白宮宣布，白宮代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）要在1個小時內舉行記者會，讓白宮記者們都很好奇：是什麼風把平常幾乎不見人影的馬爾瓦尼吹來了？

他一上台，廢話不多說，就宣布：「我們將在明年6月10日到12日舉辦第46屆7國集團峰會，地點在佛羅里達邁阿密的川普多拉爾高爾夫俱樂部（Trump National Doral Golf Club）。」

對於川普要在自家俱樂部辦七國集團峰會，記者們是不出意外地感到意外。

不出意外的是，川普在8月於法國舉行的7國集團峰會上就一直說，明年美國做東辦峰會，他的俱樂部是很棒的候選場地云云。而我當時還提問川普，到時是否邀請俄羅斯與會，把七國集團恢復成八國集團。

但，令人意外的是宣布的時機點，很，怎麼說呢，擁擠？

因為白宮宣布這消息時，記者們根本喘不過氣來，因為那一天—首先對川普的彈劾調查依舊持續著，當天，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）被要求到國會作證，說了不利於川普的話；再來，是美國國會眾院兩黨，罕見攜手通過譴責川普撤軍敘利亞的決議，為此川普還和眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）當面鬧翻，佩洛西說川普當場「抓狂崩潰」。

而川普還出示照片說，抓狂崩潰的是佩洛西。當天，兩人還在繼續互罵；這還沒完，當天，美國副總統彭斯（Mike Pence）宣布與土耳其達成對庫德族武裝暫時停火120小時的協議，自己放完火又滅火的川普宣稱，這是「人類文明偉大的一天」。

1天內，所有新聞全擠在一塊，令人應付不暇，而這，可能是川普的「策略」。

先前的「白宮義見」，就揭露了川普的套路—「吸睛大法」。在爭議不斷時，川普會拋出一個又一個吸引眼球的大新聞，讓人反應不過來。估計，本來川普也以為這宣布，會被淹沒在新聞洪流中，不引人注意。

結果，川普的算盤似乎又打錯了。

先說說川普的多拉爾高爾夫俱樂部吧。這地點，憑良心說還不錯。我採訪過幾屆七國集團峰會，去了德國的克倫鎮（Cochrane）、義大利的陶爾米納（Taormina）、加拿大的拉馬巴克（La Malbaie），還有最近法國的比亞里茨（Biarritz），這些大國的小鎮，相信，你都沒聽過吧？

對，出於安保考慮，峰會都選在好控制的偏遠地點。但同時，由於會有成千上萬人湧入，包括各國領導人與代表團、來自世界各國的記者，還有軍人警察等等，所以地點也要夠大，這一點，川普的俱樂部也符合條件。

因為這俱樂部佔地超過3平方公里，而且像他所說的，這次，還能讓每一國的代表團都能有自己的一大棟獨立建築可以住，場地不怕不足。

不過，川普的俱樂部，這陣子是出了一些狀況。

首先是在2017到2018年，這俱樂部的餐飲，被查出有超過50多項違規，像是食物放隔夜，手套髒了還一用再用啦等等，這還不只，3年前，有客人投訴，俱樂部房間滿是臭蟲，咬的他渾身紅腫，這事後來是庭外和解了，但，川普今年還特別推特澄清：完全沒有臭蟲！

環境以外，去年，川普的俱樂部才爆發槍戰，對，有槍手衝到這俱樂部開槍，和警方駁火，最後腿部中彈被捕，後來當地媒體報導，槍手是一名脫衣舞男兼色情片男優，是川普妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的愛慕者，過去沒有暴力犯罪紀錄。

除了俱樂部有這些問題以外，還有更大問題。

在川普眾多的地產項目中，這俱樂部無疑是最賺錢的，但是川普當總統後，盈利卻年年慘跌，川普在2012年花了1億5千萬美元，買下這俱樂部後，花了大錢整修。一開始還不錯，像2016年，就賺了1億1600萬。但，到了去年—腰斬，只賺了7600萬，住房率也慘，有600多間房的這個俱樂部，平均一半都沒人住，原因，聽說是這裡的客戶本來以拉丁裔為多，但在川普競選時屢屢發出仇外言論後，客人就少了。

儘管白宮說，峰會在那辦，收的是「成本價」，能給政府省錢。但這都讓人懷疑，川普是不是藉此以公謀，中飽私囊，還順便把俱樂部借峰會之名向全世界宣傳。

像民主黨的國會眾院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler） 就說，這是川普最「厚顏無恥」的腐敗證據之一。連前共和黨總統候選人、參議員羅姆尼（Willard Mitt Romney）都公開說，這一選址，很「不尋常」。

原先川普想說，會被淹沒在新聞洪流中的宣布，沒想到不僅沒被淹沒，還招來洪水般的攻擊。

結果，就挺了3天，川普突然推特宣布，不在那辦了，還說他不打算賺錢，這樣也不行嗎？心有不甘的川普第二天的內閣部長會議上，不顧一堆部長全坐在那空等，他足足向記者們抱怨了71分鐘才開始開會。

「民主黨人瘋了，就算我願意免費給辦，給美國省了好多錢，他們還是會說，你這樣也是宣傳俱樂部！」川普抱怨：「誰在乎啊？你們不覺得我已經得到足夠的宣傳了嗎？我得到的宣傳比有史以來的任何人類都還要多！」

川普還說，他當總統害他少掙了20個億美元（約60億新台幣）到50個億（約1500億新台幣），他是「為國為民」賠錢在當總統，說著說著，還把喬治．華盛頓都了拖下水。

「喬治．華盛頓，在當時被認為是非常非常富有的男人，他是做生意的，人家說喬治．華盛頓有2張桌子，他有一張總統桌，還有一張生意桌，什麼薪酬條款（emoluments clause）都是假的！」

說到「薪酬條款」，這可不是「假的」，這可是白紙黑字寫在美國憲法裡。

但，這條款基本上在過去沒多少人注意過。也是在川普上台後，白宮記者們，才如同我一開始所說的一樣—全都「學習」了。

這美國憲法的條款基本上是說，美國總統不能藉職務牟利，特別是收受來自海外的資金或贈禮等。

一旦違反薪酬條款，後果可能相當嚴重，還記得美國總統能被彈劾的3大罪名吧？受賄、叛國，與其他犯罪，對！受賄和叛國可是界定範圍很明顯的彈劾罪名。

「通烏門」已經讓川普遭到彈劾調查。現在，假如再來一個違反薪酬條款的罪狀，那國會共和黨人可要一個頭兩個大了。

於是包括《華盛頓郵報》和《紐約時報》幾家美國媒體都爆料，是因為川普的共和黨盟友紛紛覺得挺不住了，說已經沒法到處為他辯護了，於是向川普發出了求救信號，這才讓川普決定低頭，

不在自家俱樂部辦峰會，要知道，要讓川普低頭可不是容易的事，像是撤軍敘利亞被譴責到體無完膚，他還是堅持要撤，因為得罪庫德族人是一回事，但，得罪共和黨人，那可是要丟總統大位的。

不過，實際上，美國早有民間組織，向川普提起違反薪酬條款的訴訟。他們控訴有共和黨人和一些外國官方為了討好川普，特別下榻川普在各地的酒店與俱樂部，讓川普從中獲利，這官司還自己繼續。

民間官司也罷，美國國會也有近200名民主黨議員，以違反薪酬條款為由提告川普，他們在這週，還特別把川普多拉爾高爾夫俱樂部的事件加入了訴訟。

所以這事沒完，接下來，還有戲看。

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