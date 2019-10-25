車禍毀容不想接受白皮膚移植 黑人阿伯等到68歲終於成功變臉
美國加利福尼亞洲（California）一位68歲黑人阿伯在2013年開車時遭酒駕司機追撞，導致車內起火，身體和半邊臉被燒傷，失去了嘴唇、左耳和大部分的鼻子，導致嚴重毀容。事後雖有醫生要幫他做「臉部移植」手術，但因捐贈者膚色太白而遭阿伯拒絕，終於在7月時出現了適合的膚色，阿伯在經歷16小時的手術後成功變臉，而他也是首位接受「臉部移植」的非裔美國人。
根據英國「每日郵報」報導，這位阿伯名叫羅伯特（Robert Chelsea），他在2013年8月開車在洛杉磯的高速公路上，期間因汽車過熱停在一旁等待降溫，但一位酒駕的司機卻突然追撞上他的車，導致羅伯特的車子起火，造成他全身燒傷、嚴重毀容，雖然醫生對他進行急救，嘴唇、鼻子、手指的組織仍開始壞死，之後羅伯特在加州大學歐文分校醫學中心（University of California Irving Medical Center）進行了18次外科手術，移植受贈者的皮膚到他的身體，修復在車禍造成的傷害。
雖然羅伯特在醫院進行了2年半的治療，他的臉部仍有殘缺，牙齒暴露在外面、鼻子的左側缺少一大塊、額頭和臉頰上都留有疤痕，但他並不因此而感到沮喪，他假裝自己戴了萬聖節面具，每當有人凝視他的臉時，他只會覺得「你看到他們看我的眼神了嗎？真可愛，他們感到很好奇。」而正是因為羅伯特的正向態度，他被批准能做「臉部移植」，羅伯特的醫生說「在進行臉部移植之前，接受者會接受廣泛的精神病學評估，以確保他們有足夠的心理能力來處理在鏡子中看到陌生人的臉。」
事實上，由於黑人在大多數疾病的死亡率都比白人高，所以黑人患者接受器官移植的可能性相當小，且只有12到17％的器官捐獻者是黑人，羅伯特在2018年時就因臉部移植受贈者的膚色太過白皙而拒絕手術，所以當他接到醫院電話通知他有新的移植機會時，他相當開心「言語無法形容我的感受，我不勝感激，很高興收到如此驚人的禮物。」
他在7月時進行了手術，在45位醫療人員的幫助下成功完成16小時的面部移植，整形外科醫生Bondah Pomahac表示「儘管羅伯特是最老的面部移植患者，但他康復的速度非常快」，如今羅伯特的臉已恢復氣色，頭髮也開始生長，雖然嘴唇還不太能活動，但羅伯特表示他希望用他的新嘴唇再次親吻他30歲的女兒。
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