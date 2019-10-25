「都是假新聞」！川普退訂紐時、華郵 首選紐約郵報

2019-10-25 15:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合24日電



美國總統川普。路透 分享 facebook

長期以來川普將媒體視為全民公敵，甚至以誹謗或叛國等字眼，指控各家媒體的報導不實；白宮23日宣布川普在本周取消「華盛頓郵報(Washington Post)」及「紐約時報(New York Times)」的紙本訂閱，其他聯邦政府部門也被迫跟隨。

白宮新聞祕書葛里申(Stephanie Grisham)說：「取消聯邦政府機關的紙本訂閱可以節省許多開支，也是替納稅人省錢」，目前兩家媒體並未針對此事做出回應。

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白宮目前仍有訂閱其他新聞報章雜誌，如「華爾街日報」(Wall Street Journal)、「今日美國報」(USA Today)和「金融時報」(Financial Times)等，而川普每天早上的首選讀物則是「紐約郵報」(New York Post)。

川普在21日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說：「他們都是假新聞，我們不需要在白宮裡看到這些東西。」

白宮記者卡爾(Jonathan Karl)認為，紐時及華郵並不會因為總統取消訂閱而受影響，他們也會持續生產新聞；卡爾說：「川普可以假裝看不到媒體，但不代表新聞會就此消失，媒體仍有責任對大眾賦予『知』的權利。」

總統取消紙本媒體訂閱也有先例，1962年前總統甘迺迪(John F. Kennedy)曾取消「紐約先驅論壇報」(New York Herald Tribune)的訂閱，改讀「聖路易郵報」(St. Louis Post-Dispatch)；然而此舉在當時被國會嘲笑幼稚，甚至有議員免費贈送白宮一年份的「紐約先驅論壇報」。

事實是當時的甘迺迪無法不閱讀紐約先驅論壇報，他的傳記裡曾寫道，直到官方恢復訂閱前，他的下屬都必須將報紙「偷渡」進白宮讓總統閱讀。