提供羅馬尼亞貪污犯法律諮詢 白登兒又惹議

2019-10-25 15:46 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



民主黨總統參選人、前副總統白登(Joe Biden)的兒子杭特‧白登(Hunter Biden)再度傳出海外生意爭議；國家廣播公司(NBC)報導，杭特‧白登曾經為一名涉及房地產詐騙的羅馬尼亞企業富商提供法律諮詢，時間點剛好是白登在羅馬尼亞大力宣揚反貪改革的敏感時刻。

根據歐洲人權法院(European Court of Human Rights)紀錄，羅馬尼亞房地產大亨波普維西尤(Gabriel "Puiu" Popoviciu)2005年遭控低價收購羅馬尼亞首都布加勒斯特(Bucharest)附近一塊550英畝土地，這塊土地表面上雖為農業大學(University of Agronomy)所有，實際上卻是羅馬尼亞政府用地。

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這起土地買賣讓農業大學校長在2009年因涉嫌濫用職權而遭到起訴，波普維西尤也以共犯角色遭到起訴，後來他又遭到賄賂罪名起訴，並於2016年被法院裁定罪名成立，但他組織陣容堅強的辯護團隊展開上訴，團隊成員包括前聯邦調查局(FBI)局長弗里(Louis Freeh)。

杭特在2016年稍後專程前往羅馬尼亞，協助波普維西尤的上訴，當時杭特的父親擔任美國副總統。

杭特‧白登在美國境外的海外事業，近來成為輿論討論焦點。他的海外事業主在集中於烏克蘭及中國，由於川普總統今年7月25日在電話交談中企圖對烏克蘭總統施壓，要求烏克蘭展開調查杭特‧白登事業，以便在大選時用來打擊白登，後來導致國會啟動彈劾調查程序。

報導指出，杭特‧白登2016年為波普維西尤提供法律諮詢並沒有被媒體披露，但白登大力支持羅馬尼亞的改革行動，當時卻受到媒體大幅報導。

波普維西尤後來上訴失敗，2017年8月被刑七年。

雖然沒有任何事證顯示杭特或白登涉及不法，但研究政府官員操守紀律的專家指出，杭特可能被波普維西尤當做「棋子」，用來逃避刑事責任。

華盛頓大學(Washington University)法學院教授凱薩琳‧克拉克(Kathleen Clark)指出：「我們無法得知杭特‧白登拿到多少酬勞，或者收到什麼樣的報酬，但這其中確實出現疑慮，讓人懷疑這名面臨刑事起訴的羅馬尼亞人士，是否真的花錢換取與美國副總統建立關係。」