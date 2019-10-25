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要在科州「邊境」築牆川普失言被酸爆 辯稱只是開玩笑

2019-10-25 15:28世界日報 編譯陳韻涵／綜合24日電

川普23日說要在科羅拉多州築牆，令人困惑且招致嘲諷；他在24日推文稱只是開玩笑。...
川普23日說要在科羅拉多州築牆，令人困惑且招致嘲諷；他在24日推文稱只是開玩笑。 (美聯社)
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川普總統23日演講時宣布，「要在科羅拉多州築牆」，保衛邊境安全；此語一出，令台下觀眾困惑，因為科州並非邊界州，科州南邊的新墨西哥州才與墨西哥接壤。民主黨參議員在推特上張貼畫線加工的地圖，揶揄川普；科州州長趁機宣導政策，稱科州提供幼兒免費地理課。

不過，川普在24日又推文澄清，他只是在開玩笑。

川普把在美墨邊界興築高牆阻擋移民當作任內重要政見，他23日晚間在匹茲堡發表演講時說：「你們知道我們為什麼會贏得新墨西哥州嗎？因為他們想要邊境能安全。」

「我們要在新墨西哥州邊境築牆，我們要在科羅拉多州築牆；我們要建造一座美麗的牆，一座管用的高大圍牆，無法翻越或從下面穿過」；他繼續說：「我們要在德州築牆，不在堪薩斯州築，但他們能受惠於我們說到的圍牆。」

在與墨西哥相鄰的南部邊界築牆是川普2016年競選時的代表性承諾之一，但國會已拒絕撥款。

民主黨聯邦參議員李希(Patrick Leahy)在推特上貼出一張地圖，用黑色粗筆重畫美墨邊界，自加州向東到亞歷桑納州後，改向北至科州，再到德州，並把新墨西哥州前半部的「新」字畫掉，只剩「墨西哥」字樣。

科州州長波利斯(Jared Polis)推文寫道，「這很詭異，科州不比鄰墨西哥；好在科州目前提供全天候且免費的幼兒園服務，所以我們的孩子可以習得基本地理。」

不過，川普24日在推特發文說：「(開玩笑的)我們正在科州建造一道牆(然後我說『我們未在堪州建牆，但他們可從我們在邊界建造的圍牆獲益。』我指的在禮堂內擠滿的群眾，他們來自科州和堪州，都由邊界圍牆獲益！」

墨西哥川普民主黨
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