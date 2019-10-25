川普自誇讓每戶年收入增21萬元 但數據打臉

2019-10-25 15:41 世界日報 編譯潘勛／綜合24日電



川普總統最近在一次內閣會議上誇耀說，自上任以來為美國家庭增加7000元的收入。但人口普查局(Census Bureau)數據顯示，收入增長並沒那麼亮眼；此外，川普發動美中貿易大戰，使美國每戶人家年支出增加800美元（約新台幣2.4萬元），等於吃掉減稅及就業法所增加的收入。

「哥倫比亞廣播公司」(CBS)24日報導，根據白宮會議謄本，川普在那次會議上宣稱，他就任以來，政府創下多項紀錄。小布希總統八年任內，美國中等家庭收入只增400美元；歐巴馬任內增975元。而川普就任僅兩年半，已增加5000美元，若加計減稅造福眾生的2000美元，可以說高達7000美元（約新台幣21萬元）。

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CBS報導，美國人的收入確實有增加，但不像川普形容的增幅。普查局9月公布的年度數據指出，美國中間家庭2018年收入為6萬3179美元，統計學上與2017年相去無幾。當然，美國人收入成長幾乎沒什麼感覺已達20年，普查局數據顯示，目前美國人的收入，加計通膨後，只比1999年多出2.7%。

若根據柏克萊加大兩位經濟學者賽斯(Emmanuel Saez)和祖克曼(Gabriel Zucman)的稅收數據分析，美國中等家庭的收入成長更為寒酸，2018年稅前收入為7萬3582美元，僅增2%。

即便如此，若根據「森提爾研究」(Sentier Research)機構最近數據，美國一般家戶的年收入，自2017年元月川普就職的6萬973美元，到2019年8月的6萬5976美元，的確在過去兩年半之間，增加大約5000美元。

森提爾研究也是盛名卓著、專精於分析家戶收入及勞工薪資的機構，它的數據與普查局有所不同，該怎麼解釋呢？首先，森提爾動用的是每月數據，比起普查局的年數據，能掌握更多變異。第二，森提爾調整數據以反映2019年美元幣值，所以比普查局報告來得略高。最後，那5000美元的增長，約三分之一來自2019年前八個月，而普查局數據還沒反映在內。