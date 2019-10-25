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民調差很大／CNN：白登超前 昆尼別克：華倫領先

2019-10-25 15:33世界日報 編譯黃秀媛／綜合24日電

不同民調顯示民主黨總統參選人前副總統白登(左)和麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫(右...
不同民調顯示民主黨總統參選人前副總統白登(左)和麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫(右)的民調互有領先，凸顯選情仍然混沌不明。(Getty Images) 歐陽慶平
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民主黨總統初選再過三個多月就要在愛阿華州揭開序幕，可是本周公布的四項民調卻顯示選情混沌不明，對聲勢領先的白登和伊麗莎白‧華倫呈現截然不同的結果。

CNN廣播網23日公布的全國民調，顯示白登以超前15個百分點遙遙領先華倫。在昆尼別克大學24日公布的全國民調，華倫卻以七個百分點領先白登。桑德斯表現也相當強勁，在這兩項民調都排名第三。

在率先舉行初選的州進行的另兩項民調中，白登與華倫在愛阿華州不相上下，在南卡羅來納州白登則穩居優勢。

「紐約時報」說，CNN和昆尼別克民調對白登和華倫的支持度結果截然不同，原因不明，不過最近幾周各項民調或是顯示白登以相當大的差距領先，或是他與華倫勢均力敵。

這種情況可能顯示許多選民還未拿定主意。CNN的新民調即顯示傾向某個人選的民主黨選民，有53%表示他們仍可能改變心意。

全國民調可反映民主黨選民的情緒，以及參選人在辯論中的表現對選情的影響。在昆尼別克民調中，華倫以28%支持度領先白登的21%，桑德斯為15%，布塔朱吉以10%排名第四。白登的支持度比10天前掉了六個百分點。

在CNN民調，白登以34%支持度領先華倫的19%。福斯新聞和其他機構的民調也顯示白登一馬當先。

在各州階層，蘇佛克大學和「今日美國報」21日公布對愛阿華州民主黨選民的民調，顯示白登支持度18%，華倫17%，布塔朱吉以13%排名第三，桑德斯以9%位居第四。

愛阿華州明年2月的黨團投票結果，可能影響在其四周後進行初選投票的南卡選民。孟莫斯大學本周公布的南卡民調顯示，白登在當地的支持度從7月的39%降至33%，但仍遠高於排名第二的華倫的16%。

民調民主黨愛阿華州
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