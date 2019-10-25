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Uber司機收槍卻誤扣板機 後座少女腳踝遭射穿血流如注

2019-10-25 12:54聯合新聞網 綜合報導

美國一名Uber司機欲將座位上的槍枝收好時，不慎誤觸板機，導致後座少女的腳踝遭射...
美國一名Uber司機欲將座位上的槍枝收好時，不慎誤觸板機，導致後座少女的腳踝遭射穿。圖截自每日郵報
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近日，美國佛羅里達州（Florida）一名Uber司機載客時，欲將座位上的槍枝收好，卻不慎扣了板機，導致後座15歲少女的腳踝被射傷，當場血流如注。幸好少女送醫後並無大礙，目前該名司機也遭Uber系統停權，接受警方調查。

根據《每日郵報》的報導，美國佛州的15歲少女布勞恩（Bailey Braun）20日和男友一同搭乘Uber，上車後卻突然聽到「砰」地一聲巨響，她一開始沒有意識到發生什麼事，以為是有什麼東西爆炸了。後來，Uber駕駛急急忙忙向她道歉，勞恩才發現自己受傷了，「我當時還沒什麼感覺，但我下車、抬起腿後，見到血從我的腳踝不斷流出來」。

27歲的駕駛哈珀（Adrian Harper）向警方供稱，事發當時，他發現槍枝放在副駕駛座，想要將其收到腳邊的槍套之中，卻在移動過程中誤觸板機，結果擦槍走火引發意外。

幸運的是，子彈並沒有傷及布勞恩的骨頭或重要肌腱，但她仍須打石膏等待康復，恢復期長達數周。而哈珀雖然擁有持槍許可證（Concealed-Carry License），但事發後槍枝已遭警方沒收，同時，他也因過失傷害罪遭起訴。

Uber發言人表示，公司明文禁止駕駛攜帶槍枝，目前已取消哈珀的載客權限，並會全力配合警方調查。飽受驚嚇的布勞恩前幾天受訪時則向媒體透露，她認為哈珀應該為他帶來的傷害負責，入獄接受懲罰。

Uber槍枝傷害罪
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