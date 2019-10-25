Uber司機收槍卻誤扣板機 後座少女腳踝遭射穿血流如注
2019-10-25 12:54聯合新聞網 綜合報導
近日，美國佛羅里達州（Florida）一名Uber司機載客時，欲將座位上的槍枝收好，卻不慎扣了板機，導致後座15歲少女的腳踝被射傷，當場血流如注。幸好少女送醫後並無大礙，目前該名司機也遭Uber系統停權，接受警方調查。
根據《每日郵報》的報導，美國佛州的15歲少女布勞恩（Bailey Braun）20日和男友一同搭乘Uber，上車後卻突然聽到「砰」地一聲巨響，她一開始沒有意識到發生什麼事，以為是有什麼東西爆炸了。後來，Uber駕駛急急忙忙向她道歉，勞恩才發現自己受傷了，「我當時還沒什麼感覺，但我下車、抬起腿後，見到血從我的腳踝不斷流出來」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
27歲的駕駛哈珀（Adrian Harper）向警方供稱，事發當時，他發現槍枝放在副駕駛座，想要將其收到腳邊的槍套之中，卻在移動過程中誤觸板機，結果擦槍走火引發意外。
幸運的是，子彈並沒有傷及布勞恩的骨頭或重要肌腱，但她仍須打石膏等待康復，恢復期長達數周。而哈珀雖然擁有持槍許可證（Concealed-Carry License），但事發後槍枝已遭警方沒收，同時，他也因過失傷害罪遭起訴。
Uber發言人表示，公司明文禁止駕駛攜帶槍枝，目前已取消哈珀的載客權限，並會全力配合警方調查。飽受驚嚇的布勞恩前幾天受訪時則向媒體透露，她認為哈珀應該為他帶來的傷害負責，入獄接受懲罰。
留言