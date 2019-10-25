討厭紐時華郵 川普不訂報了

2019-10-25 14:27 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



美國總統川普不喜歡他在紐約時報和華盛頓郵報看到的報導，白宮官員24日宣布，將要求聯邦機構到期不續訂這兩大報，升高川普對媒體的攻擊。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普不喜歡他在紐約時報和華盛頓郵報看到的報導，白宮官員24日宣布，將要求聯邦機構到期不續訂這兩大報，升高川普對媒體的攻擊。

白宮西廂的官員說，送到白宮的報紙已經沒有紐時和華郵。川普政府正設法要求其他聯邦政府機關，也結束訂閱這兩家的報紙。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

白宮發言人葛瑞珊以電郵表示：「所有聯邦單位不再續訂，可以省下很多錢…將為納稅人節省數十萬美元。」

前幾天，川普告訴幕僚，不滿紐時和華郵的報導，要白宮取消訂閱這兩家報紙的實體報。川普21日晚間接受福斯新聞網訪問時提到紐時：「我們不想它再出現在白宮。我們很可能終結訂閱，還有華盛頓郵報。他們都造假。」

白宮記協主席、美國廣播公司白宮特派員卡爾（Jonathan Karl）說：「不管總統說他讀了報沒有，我都不懷疑紐時和華郵勤奮記者將持續高品質新聞工作。假裝忽視自由媒體的成果，不會讓新聞會就此消失，也不能阻止記者告知民眾且要求掌權者負責。」目前還不知道政府共訂閱多少份實體報。但聯邦公務員和雇員用他們的政府電郵地址，就能免費閱讀華郵數位版。