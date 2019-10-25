布塔朱吉參觀內州大麻專賣店 大方承認用過力挺合法化

2019-10-25 15:49 世界日報 編譯吳日君╱綜合24日電



民主黨總統參選人布塔朱吉（左二）23日在拉斯維加斯參觀一家合法大麻專賣店。（美聯社） 分享 facebook

民主黨總統參選人布塔朱吉(Pete Buttigieg)23日在拉斯維加斯參觀一家合法大麻專賣店後，被問及是否曾用過大麻？「是，我曾在很久以前用過大麻。」他回答說，許多人的生活因為大麻被定罪與所謂「毒品爭戰」而搖擺不定，對大麻行業有不合時宜的刻板印象，現在是美國大麻合法化的時候。

內華達州於2017年大麻合法化，是致力尋找方法處理大麻業務交易的州之一。大部分銀行無法與這個以大量現金交易為主的商業有業務往來，因為大麻仍被聯邦政府視為非法。布塔朱吉認為，把持有某些藥品定罪、特別是大麻，並不正確。

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自己身為退伍軍人，布塔朱吉指出，他遇過許多退伍軍人依賴大麻來治療因服役所帶來的身心問題，例如創傷後壓力癥候群(Post-traumatic stress disorder，PTSD)。他也認為，任何「合法醫療用途」大麻治療，都應與其他診療一樣，納入健康保險。

布塔朱吉參觀內華達州大麻專賣店當天，並未在店內購買任何商品。