未來15年 美國65歲人口將超過兒童人數 史上首見

2019-10-25 15:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合24日電



目前美國人口為3億2600萬人，預期2058年將超過4億人。圖為紐約市通勤族。 （美聯社） 分享 facebook

人口普查局24日預計，美國人口在未來40年將更加老化和更加多元。美國目前的人口是3億2600萬，到2058年將突破4億大關。

普查局在紐奧良舉行的南方人口協會會議上表示，隨著美國的中位年齡升高，為退休群體提供社安福利的勞動力的比重將降低。未來15年，65歲以上的群體將超過兒童的人數，為美國史上首次。

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美國將來在人口老化的同時，還將更加多元化，兒童是促成人口多元化的主要因素，明年將沒有一個單一種族的兒童，可占到美國兒童的半數以上。

儘管非西語裔的白人目前是美國人口多數，但他們的人數未來40年將降至40%以下，從1億9900萬人減少到2060年的1億7900萬人。

被認為具有兩個以上種族身分的人，將是未來40年增長最快的群體，因為他們的出生率高於死亡率。

人口增長快的群體還有亞裔和西語裔，亞裔人口增長快是移民帶動的，西語裔則是出生率高的自然增長。

美國人口目前為3億2600萬，預計到2058年將跨過4億大關，未來40年將增多7900萬人。美國人口目前每年增加230萬，到2060年，每年將再多增人口160萬。

美國人口的增加是因為移民和出生率超過死亡率，但隨著全國人口的老化，人口的自然增長將出現下降，全國的中位年齡預計將從目前的38歲提高到2060年的43歲。

隨著65歲以上人口的增多，工作年齡的成年人比重將會下降，而他們繳納的薪資稅是為退休群體提供社安福利。明年是每3.5個工作年齡的成年人中有一個退休者，而到2060年，則是每2.5個工作年齡的成年人支持一個退休者。