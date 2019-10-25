密州24億勁球得主最後1分鐘才下注 錢與7兒女21孫共享

2019-10-25 15:23 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



密西根州有7個兒女、21個孫子的奇珀瓦夫婦(右起)領取24億元勁球大獎；左為彩券局代表。美聯社 分享 facebook

密西根州最近開出的8000萬美元（約新台幣24億元）勁球(Powerball)大獎，獎落誰家？答案23日揭曉，中獎幸運兒是密西根州北部薩頓斯灣(Suttons Bay)一名有7個兒女、21個孫子的54歲男子。

密西根州彩券單位表示，菲利普‧奇珀瓦(Phillip Chippewa)9月21日在薩頓斯灣Barrels＆Barrels Party Store的彩券簽號，和當天開出的大獎號碼01-09-22-36-68加勁球號碼22，一模一樣。

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奇珀瓦向密西根州彩券局表示，平時他都會在獎金累積到一定程度後出手買幾張彩券，開獎當天，他在Barrels and Barrels店裡停留時，險些沒買彩券，「但在最後一分鐘，我決定買四張試試手氣。」

買了彩券後，奇珀瓦和妻子唐恩(Dawn Chippewa)把彩券留在車子裡，開獎後，並未立即得知中到大獎。唐恩的妹妹聽說薩頓斯灣開出大獎，特別打電話還發短訊提醒他們檢查彩券，夫妻倆和全家人才欣喜若狂地明白自己已成「超級大贏家」。

奇珀瓦說，「當出售彩券的店家終端機打印出一張要我們聯繫彩券局的收據時，我們知道，我們的人生改變了。」回到家，奇珀瓦召開家庭聚會，向七個兒女宣布這項好消息，並決定選擇一次領取5530萬美元總獎金，扣除稅款實得大約4200萬美元。

奇珀瓦說：「我有7個孩子和21個孫子，我一直說我可能沒有太多錢，但我因擁有家人而富足。現在，我的錢不但夠我一輩子所需，還能幫助子子孫孫。這對我來說意義重大。」

奇珀瓦打算與家人分享財富，為自己和每個孩子購屋，他還打算買輛新的哈雷機車和白色道奇挑戰者(Dodge Challenger)跑車。

今後，奇珀瓦仍將每天去上班。身為渥太華和奇珀瓦印第安人大穿越樂隊(Grand Traverse Band of Ottawa and Chippewa Indians)成員，奇珀瓦說：「中大獎改變人生，但不會讓我們變了一個人。 我和妻子在一起25年，一直在幫助別人，也都持續工作。我不會因為贏了大獎而放棄任何事。我們會適時退休，也相信自己會因為做出有益社區的事而蒙福。」