抖音威脅國安？ 美參院兩黨要求情報單位調查
2019-10-25 11:06
聯合報 編譯梁采蘩
／即時報導
美國國會參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）23日致函代理國家情報總監，認為中國當紅社群軟體「抖音」對美國國安構成風險，要求情報單位發起調查。
信中，舒默與另一名共和黨議員柯頓（Tom Cotton）表示：「抖音在美國已被下載超過1億1千萬次，形成潛在的反情報威脅，令我們無法忽視。」國會兩黨議員擔心，中國政府可運用抖音的影響力，將特定訊息傳送給美國用戶，因此他們要求情報單位，針對抖音蒐集用戶所在位置及敏感資料的方式進行調查，並將評估結果向國會報告。
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本月稍早，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）就曾要求國安相關委員會審查抖音母公司「字節跳動」（ByteDance）對Musical.ly的收購案，質疑抖音刻意篩除有關香港示威的內容。正與抖音拼搶全球年輕族群市場的臉書，執行長祖克柏最近也大力抨擊抖音配合中國政府政策，在平台上針對香港相關內容進行審查，甚至在美國也是如此。
回應外界質疑，抖音23日聲明指出，App內容不受中國法律約束，因該公司不在中國營運，美國用戶資料也是儲存在美國當地。聲明說：「我們不會移除任何牽涉中國的敏感言論，目前為止中國政府也沒有要求我們移除任何內容，即使未來有我們也不會屈服。」
舒默則在個人推特上指出：「抖音為一家北京科技公司（即ByteDance）所有，受中國法律約束，這意味著中共有絕對的控制力迫使抖音配合北京蒐集情資。」
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