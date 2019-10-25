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推特批臉書的言論自由說 兩公司其實半斤八兩？

2019-10-25 10:08經濟日報 編譯黃淑玲／即時報導

推特執行長多爾西（Jack Dorsey）周四（24日）批評臉書執行長祖克伯最近的「言論自由」談話，認為其論述有「重大缺失」。為這兩大社群平台領導人不時你來我往說對方不是的歷史，再添一筆。

多爾西在紐約的推持新聞高峰會上說：「我們談論很多言論與表達的自由，卻沒有多加探討言論觸及率以及放大擴散的問題。」多爾西強調，貼文內容自己自然地如病毒般擴散和付了錢發送給廣大閱聽人的貼文是不同的。

祖克伯上周到喬治城大學演講，以他定義的言論自由，捍衛臉書現行的政治人物貼文管理政策。臉書目前堅持不對政治人物的貼文或廣告進行事實查核，認為平台使用者該有自己的判斷。他23日到國會作證時被問到對推持的監管政策看法，雖然回說不評論非自己營運的公司，但以前祖克伯曾說，臉書花在維護資料安全的經費比推持多太多。

彭博資訊認為，推特和臉書其實半斤八兩，對如何監理其平台上的假消息、仇恨言論和其他爭議內容，這兩家一向是對手的社群媒體公司競爭角力，然而到目前為止他們一些政策都惹來爭議。

彭博指出，推特也沒有表明對政治人物在其平台的廣告中若是說謊，他們的政策立場究竟如何。美國總統川普選擇推特做他的社群平台，早已引來兩極論戰，有民主黨議員要求推特封掉川普的帳號，因為如果一般人像他那樣使用，早就可能被認定違規而被封號。

彭博說，推特到現在都理直氣壯祭出雙重標準，表示如川普這樣的政治人物，推文生來就有新聞價值，須以不同標準對待。現在隨著大選競選活動開展與國會對川普的彈劾進程，這樣的立場勢將受到愈來愈多挑戰。

彭博資訊認為，臉書推持對政治人物的貼文監管其實半斤八兩，都有爭議。 路透
彭博資訊認為，臉書推持對政治人物的貼文監管其實半斤八兩，都有爭議。 路透
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