向川普施壓低頭 南韓宣布放棄WTO開發中國家地位
2019-10-25 08:15
經濟日報 編譯黃淑玲
／即時報導
南韓政府今天宣布，政府已經決定放棄WTO開發中國家地位。
韓聯社報導，這項宣布是因應美國總統川普7月指責一些已躋身世界富裕經濟體之列的國家，仍在濫用WTO開發中國家地位。他當時警告，若WTO不能在90天內在此方面取得「實質性進展」，他將會單方面採取行動。
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南韓「每日經濟新聞」（Maeil Business Newspaper）今天也報導，南韓政府今天（25日）將會正式宣布放棄在世界貿易組織（WTO）的「開發中國家」地位。讓報導並未明示消息來源。
南韓政府據了解也會同時公告相應的支援措施，以協助因為此一地位改變受到衝擊的本國農業。
外界認為，南韓主動放棄WTO「開發中國家」地位，主要就是來自美國施壓。南韓自1995年起，即在WTO享有「開發中國家」地位。
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