美副總統潘斯演說再批陸 呼籲國際社會與台交往
美國副總統潘斯24日就美中關係發表演說指出，中國大陸在過去一年，勸誘另外兩國從承認台北轉向承認北京，潘斯呼籲國際社會，與台灣交往不會威脅和平，而是會維護區域和平。
潘斯也敦促香港「反送中」示威者，繼續以非暴力的方式示威；潘斯同時敦促中國大陸展現克制，並履行其尊重香港人民的承諾。
潘斯並談到近期的NBA事件，指NBA行事像是中共的子公司。此外，潘斯再度提及中國想要不同的美國總統，這代表總統川普對中採取的策略正確，雖然美中關係面臨許多挑戰，但美國仍尋求與中方在公平、互相尊重的基礎上，建立更好的關係。
潘斯24日在華府康萊德飯店，為智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）舉辦的首屆馬勒克公共服務領袖講座（Frederic V. Malek Public Service Leadership Lecture）致詞，主談美中關係發展，提及台灣、香港的議題；這是潘斯繼去年10月初在「哈德遜研究所」（Hudson Institute）後，再一次針對美中關係發表演說。
潘斯重申，川普政府會繼續尊重美國的「一中政策」，誠如美中「三個公報」及「台灣關係法」所示；中方過去一年卻透過金援外交，勸誘另外兩個國家從承認台北轉向承認北京，並且增強對台灣民主制度的施壓力道。
潘斯說，國際社會絕對別忘了，與台灣交往不會威脅和平，而是會維護台灣的和平，以及整個地區的和平；美國始終相信，台灣力行民主，為所有華人展現一條更好的道路。
潘斯稍早也提及，美國與台灣並肩捍衛得來不易的自由，在川普政府領導之下，已批准更多對台軍售案，也認知台灣是世界貿易經濟之一，也是中華文化與民主的燈塔。
至於香港情勢，潘斯表示，很慶幸看到香港當局撤回逃犯條例修訂，也看到北京展現一定程度的克制；美方將繼續敦促中方展現克制，並履行其尊重港人的承諾。
潘斯還說，過去幾個月以來，香港數百萬人透過和平示威活動，為保障自身權利，美國與香港站在一起，並敦促香港示威者以非暴力方式繼續走下去。
潘斯原先預計在6月發表演說，但未如期舉行，當時媒體報導，是因川普與中國大陸國家主席習近平稍後在大阪20國集團（G20）峰會期間會面而延後。
留言