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川普想收集美國民眾駕照個資 至少13州拒絕

2019-10-24 14:58世界日報 記者張聲肇／綜合報導

美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社
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美國總統川普下令人口普查局普查時收集駕照資訊，至少13州拒絕合作，17州還在考慮是否合作。

根據美聯社報導，另外17州說他們還沒有收到「敬請配合」的要求。

普查局從8月開始5年一次的人口普查，保證會把收到的個人資訊當做機密，不會外洩。

到23日為止，多數州的汽車監理所拒絕交出州民的駕照資訊，普查局不敢如何。

最高法院已經駁回川普政府政府要求，不准人口普查局2020年的普查問卷詢問「是否為公民」這一問題。

民權團體認為這是川普政府有計畫打壓少數民族權益「總行動」的一環。

緬因州州務卿丹絡普(Matthew Dumlop)說，理論上，政府資料庫裡面的資訊不屬於政府，屬於相關人民自己，「我們沒有權力給出去。」

全美最大兩州，加州和紐約州還沒有收到提供個資的要求，第三到第五大州(德州、佛州、賓州)還在考慮是否配合。

針對上述報導，普查局不予評論。

普查局要求各州汽車監理所配合的行動，從8月迄今，從未間斷。

普查局官員會打電話或發電子郵件給譬如阿肯薩斯州監理所負責官員，洽談監理所一項「新的、令人振奮的」業務，也就是拜託提供貴州個人駕照資訊，幫忙普查局完成今年五年一度的普查工作。

阿州監理所發言人哈丁(Scott Hardin)說，該所正在研究，對方要求提供的資訊適不適宜提供給聯邦。

拒絕合作的州，共和黨和民主黨都有。

譬如，共和黨的猶他州公眾安全局發言人柯特(Marissa Cote)說，該州已經拒絕，理由是，根據法律，該資訊只能在事關公眾安全的情況下拿出來。

民主黨傾向的內華達州汽車監理所發言人馬隆(Kevin Malone)說，拒絕的理由是，「我們重視居民個資，不願大量提供有關紀錄。」

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