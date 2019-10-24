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聯邦食藥局首次支持 無煙香菸傷害較低

2019-10-24 14:58世界日報 編譯樊蕙／綜合23日電

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)。美聯社
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)。美聯社
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聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已首次判定一款無煙香菸造成的危害比普通香菸小，可望給吸菸者風險更低的選擇。

這款菸商「瑞典火柴」(Swedish Match)生產的袋裝菸品，成為首款獲FDA認可的號稱「降低風險產品」。

FDA強調，此決定不是認證該產品安全無虞，只是危害較小，而所有香菸都有害。該款香菸包裝上仍會被政府強制貼上警語，提醒大眾它們恐導致口腔癌、牙周病與牙齒脫落。

該公司可以利用其引發肺癌、支氣管炎、心臟病等疾患的風險比一般香菸低的特性，行銷該款香菸。

該款袋裝研磨菸草碎片，稱為「口含菸」(Snus)，在瑞典語中意為「鼻煙」；數十年來在北歐國家廣受歡迎，但在美國市占率低。

使用者把外觀如茶包的菸草袋，放在臉頰內側與牙齦之間吸食尼古丁。比起一般的咀嚼菸草，口含菸的液體通常都會直接被吞嚥，不會被吐掉。

咀嚼用菸草經過發酵，而口含菸則經過蒸氣式巴斯德氏殺菌法消毒。

FDA代理局長夏普勒斯說，FDA是在長期研究人口統計資料、發現口含菸使用者罹患肺癌、肺氣腫及其他吸菸相關疾病的機率較低後，才做出這個決定。

夏普勒斯說，FDA將持續密切監督該公司，確保其只針對成年吸菸者進行行銷；「任何目前沒有吸菸的人，尤其是年輕人，應避免接觸菸品。」

美國成年人吸菸率為14%，相當約3400萬人，已達史上新低。

但吸菸仍是許多人罹患可預防疾病的主因，每年導致約48萬人喪命。

FDA此舉也受到公共衛生專家與各大菸商密切關注。FDA也在評估其他款「降低風險產品」，包括「菲利普莫里斯國際」(Philip Morris International)的一款加熱式非燃燒菸品。

瑞典肺癌牙周病
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