影／臉書不查核政治廣告！議員尖銳質問 祖克柏這樣回

2019-10-24 14:13 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



美國逐漸邁入2020年總統大選年，受到「通俄門」及「劍橋分析」醜聞打擊的臉書，此時卻宣布不審核政治廣告內容的新政策，引爆美政壇爭議。臉書執行長祖克柏23日上國會，本來要討論臉書數位貨幣「Libra」計畫，但面對議員尖銳質疑這項做法，他也當面闡述原因。

美國聯邦眾議院金融服務委員會主席（House Financial Services Committee）、民主黨眾議員沃特斯（Maxine Waters）當時質問祖克柏：「這個允許政治人物說謊、誤導和欺騙的政策，讓臉書能向政治人物賣出更多廣告，因此讓你的公司賺更多錢，但你自己告訴我，臉書這樣做有什麼好處？」

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祖克柏回應「政治廣告只占業務很小一部分」，因此這項政策「非關金錢」，政治廣告提供競選上的發聲管道，不對此做事實查核，他解釋：「我們相信在民主社會中，民眾親自見證政治人物說了什麼，是很重要的。」他也說「政治言論已經是世上最受到嚴密檢視的言論。」

針對事實查核的機制，祖克柏也說明，臉書本身不做這項工作，而是與獨立機構合作。他說：「當某內容被大量散布並遭社群成員或我們的技術系統舉報時，就會被列入等待審查，由獨立事實審查人員接手。這些人無法查核所有內容，他們收到的這些內容如果證實為假，臉書就會發出標籤」。