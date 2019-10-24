國防部官員透露：烏克蘭早知扣軍援是為查白登

2019-10-24 13:47 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國前副總統白登(Joe Biden)。 歐新社 分享 facebook

紐約時報23日報導，五角大廈官員透露，早在今年8月初，烏克蘭就已得知美方扣押軍援款項，藉以施壓烏克蘭政府調查川普總統的政治對手前副總統白登(Joe Biden)及白登兒子杭特‧白登(Ｈunter Biden)。

報導指出，今年夏天，數名美國國防部官員花了幾天時間，與一名烏克蘭政府官員當面討論美方暫時凍結軍援的決定。

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紐時的報導內容，與川普日前的說詞截然不同。川普聲稱，政府團隊並沒有做錯任何事情，因為烏克蘭官員根本不知道美國軍援已被扣押。川普還引述共和黨德州聯邦眾議員賴特克里夫(John Ratcliffe)的談話說道：「所謂的對價關係是根本談不上的，因為根本連價都沒有。」

紐時這篇調查採訪中指出，在今夏的會面當中，國防部官員向烏克蘭官員暗示，暫時凍結軍援是白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)推動的，因此烏克蘭政府如果對於這項決策有任何考量，最好直接跟穆瓦尼接洽。

報導指出，代表烏克蘭與美國國防部官員見面的官員，是烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的助理葉爾馬克(Andriy Yermak)。葉爾馬克曾針對美方要求調查白登父子與朱利安尼見過面，並與朱利安尼討論澤倫斯基訪問白宮的相關事宜。

美聯社報導23日指出，就在今年7月25日與川普通電話的兩個多月之前，新上台的總統澤倫斯基已經擔心可能會被川普施壓，逼迫烏克蘭必須調查川普在2020年大選的頭號對手白登。

報導指出，三位知情人士透露，今年5月7日，澤倫斯基召集少數幕僚在基輔開會，原訂討論內容為烏克蘭的國家能源需求，但後來長達三小時的會議，絕大多數時間都花在應該如何應付川普及朱利安尼的頻頻施壓。

在4月21日烏克蘭總統大選當中勝出的澤倫斯基，召集這場會議時還未就職。但在這場會議的大約兩周之前，川普在烏克蘭大選開票當晚便致電澤倫斯基表達祝賀之意。