律師狂語：川普在紐約第五大道殺人 也不能起訴

2019-10-24 13:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合23日電



美國總統川普的律師在稅表案庭訊中發表驚人之語。歐新社 分享 facebook

美國總統川普的律師辯稱，川普不能把稅表交給紐約的大陪審團，因為總統不受州刑事法管轄，即使他在紐約第五大道開槍傷人。但是，聯邦上訴法庭三名法官似乎不接受這種說法。

聯邦第二巡迴上訴法庭在將近一小時辯論結束時，表示他們相信這場官司最後可能得由聯邦最高法院決定。

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司法部一直認為總統在職期間不能受到起訴。川普的律師康索沃宣稱，這種豁免權涵蓋整個刑事程序，包括大陪審團索取文件的傳票。

曼哈頓地區檢察官今年8月獲得大陪審團發出的傳票，向Mazars會計師事務所索取川普組織的財務紀錄和川普的商業紀錄，包括川普本人的稅務紀錄。

檢方正調查川普的律師付封口費給一些自稱與川普有染的女子時，川普或他的公司是否違反任何州法。

這次庭訊最火爆的對話，就是聯邦法官陳卓光質問康索沃，如川普在第五大道開槍傷人，「地方當局不能調查，什麼都不能做嗎？」

康索沃說，總統沒有永久豁免權，一旦總統去職，地方當局就能採取行動。

陳卓光追問：「我是指總統在職的時候。什麼都不能做嗎？

康索沃說：「是的。」

川普的法律團隊也宣稱讓總統受到刑事調查，會使他無法專心從事公務。但是，這種說法也受到法官嚴重質疑。

陳卓光說：「如果是向總統的會計師發出傳票，怎麼會讓總統分心？總統又不必做任何事情。」

檢方說，川普或許覺得他的稅表很丟臉或敏感，不過財務調查隨時都以傳票索取稅表，而且檢方依法必須對索取的紀錄保密，連國會索取都不能交出。

美國沒有任何法庭曾對總統在刑事案的豁免權範圍有多大做裁決，而法官提出的問題顯示他們很清楚他們正面對從未探討的法律領域。

川普2016年競選期間就宣稱，他的粉絲非常忠心，即使他在第五大道開槍傷人，他也不會失去任何選票。