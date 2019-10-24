推文又點名罵人 川普嗆共和黨反川派是「人渣」

2019-10-24 13:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合23日電



川普認為共和黨眾院對他的團結支持度不高。(Getty Images) 分享 facebook

川普總統面臨彈劾調查之際，企圖鞏固共和黨黨內的支持，他23日痛斥那些「永遠反川普」(Never Trump)的共和黨人是「人渣」；另外聯邦政府經費僅可讓政府營運到11月21日，部分人士不排除川普恐威脅讓聯邦政府關門以扭轉彈劾輿論。

川普23日在推特上點名駐烏克蘭代理大使泰勒(William Taylor)，泰勒前一天在國會調查彈劾川普的閉門聽證會上提出強力證詞，說明白宮如何帶著政治目的施壓烏克蘭。

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對此川普指出：「那些永遠反川普的共和黨人，雖然這些人戴著呼吸器而且所剩無幾，但肯定比無所事事的民主黨人更糟糕，而且對我國更危險。小心這些人，他們是人渣！」

在川普的一連串推文中，他接著表示：「永遠反川普的共和黨人(國務院首席法律顧問)貝林吉(John Bellinger)代表永遠反川普的外交官泰勒(我不認識他)在國會作證！」

他批評目前彈劾調查欠缺透明度，並在後續推文中感嘆，若川普政府中良善者可以停止雇用那些永遠反川普者，那就太好了，他還批評黨內反川普者成事不足敗事有餘。

川普在21日的內閣會議呼籲共和黨人，要更團結對抗彈劾調查；但就川普個人而言，他善於尋求戲劇性的作法來改變局勢。

目前聯邦政府的短期經費可供政府部門運作到下個月21日，有些政治人物開始為川普可能靠關閉政府來改變彈劾輿論進行準備。

參院民主黨黨鞭、伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)表示：「他曾為了他偉大的牆造成史上最久的關門，所以面對彈劾調查，他這麼做我也不會感到意外。」

不僅民主黨人認為川普可能反常道而行，共和黨資深策士彭季恩(Ron Bonjean)也認為川普絕對會故技重施，彭季恩表示：「共和黨領導層密切關注，而且任何事都可能發生，政府若關門可讓川普自我說明，這種事他之前也做過。」

不過民主黨人指出，川普這麼做恐招致非議，因為大眾認為這是川普為了幫自己而犧牲國家。紐約州資深眾議員妮塔．羅依(Nita Lowey)警告，如果部分共和黨人因為彈劾調查要讓政府關門，那麼他們必須自己去向美國人民說明清楚。