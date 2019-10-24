民調直逼6成 支持彈劾川普聲音不斷攀升

2019-10-24 13:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合23日電



支持對川普總統進行彈劾調查的民意越來越高。(Getty Images) 分享 facebook

昆尼別克大學(Quinnipiac University)最新民調顯示，針對烏克蘭電話門引發對川普總統的彈劾調查，民眾支持率不斷升高，要求川普下台的比率也同樣增加。

民調顯示，55%登記選民支持彈劾調查，43%不支持；在一周前的訪調，51%選民支持彈劾調查，45%不支持。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

昆尼別克大學民調人員發現，自9月底國會宣布以來，支持彈劾調查的比率約在50%左右。

民調也發現，贊成川普遭彈劾和下台的比率，略低於50%，儘管自彈劾調查啟動後，此比率就不斷攀升；目前48%選民(包含登記與未登記)支持川普下台，相比上周民調提升2個百分點；比起9月25日的民調則是提升11個百分點。

然而共和黨的聲音則是南轅北轍，共和黨登記選民有10%支持彈劾調查，88%不支持，僅有6%選民認為川普應該下台；反觀民主黨支持者只有7%選民不支持彈劾，93%支持彈劾調查，86%認為川普應該下台。

在獨立派選民的訪調中，58%支持彈劾調查、37%反對；另外，49%受訪者認為川普應該下台，41%民眾則不認同。

有線電視新聞網(CNN)於22日發布的民調顯示，有50%的民眾認為川普應該下台，和9月的民調相比又成長了3個百分點。

川普否認在通烏門涉及利益交換，宣稱扣留給烏國政府的軍事援助金，只是希望先剷除烏國腐敗的官僚；然而此舉只有33%的選民認為川普是為了國家利益，反之有59%的民眾認為是總統個人利益考量。

昆尼別克大學的民調分析師史諾認為共和黨內部的意見出現紛歧：「只有7至10名的共和黨員認為川普是站在國家利益優先的立場。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)在彈劾案中的支持率為45%，而參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的支持率則為24%。