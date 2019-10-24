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民調直逼6成 支持彈劾川普聲音不斷攀升

2019-10-24 13:30世界日報 編譯林梅婕／綜合23日電

支持對川普總統進行彈劾調查的民意越來越高。(Getty Images)
支持對川普總統進行彈劾調查的民意越來越高。(Getty Images)
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昆尼別克大學(Quinnipiac University)最新民調顯示，針對烏克蘭電話門引發對川普總統的彈劾調查，民眾支持率不斷升高，要求川普下台的比率也同樣增加。

民調顯示，55%登記選民支持彈劾調查，43%不支持；在一周前的訪調，51%選民支持彈劾調查，45%不支持。

昆尼別克大學民調人員發現，自9月底國會宣布以來，支持彈劾調查的比率約在50%左右。

民調也發現，贊成川普遭彈劾和下台的比率，略低於50%，儘管自彈劾調查啟動後，此比率就不斷攀升；目前48%選民(包含登記與未登記)支持川普下台，相比上周民調提升2個百分點；比起9月25日的民調則是提升11個百分點。

然而共和黨的聲音則是南轅北轍，共和黨登記選民有10%支持彈劾調查，88%不支持，僅有6%選民認為川普應該下台；反觀民主黨支持者只有7%選民不支持彈劾，93%支持彈劾調查，86%認為川普應該下台。

在獨立派選民的訪調中，58%支持彈劾調查、37%反對；另外，49%受訪者認為川普應該下台，41%民眾則不認同。

有線電視新聞網(CNN)於22日發布的民調顯示，有50%的民眾認為川普應該下台，和9月的民調相比又成長了3個百分點。

川普否認在通烏門涉及利益交換，宣稱扣留給烏國政府的軍事援助金，只是希望先剷除烏國腐敗的官僚；然而此舉只有33%的選民認為川普是為了國家利益，反之有59%的民眾認為是總統個人利益考量。

昆尼別克大學的民調分析師史諾認為共和黨內部的意見出現紛歧：「只有7至10名的共和黨員認為川普是站在國家利益優先的立場。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)在彈劾案中的支持率為45%，而參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的支持率則為24%。

川普民調共和黨
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