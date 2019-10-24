美國聯邦法官下令：限國務院30天交出烏克蘭檔案

2019-10-24 13:32 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

美國華府特區聯邦法院法官庫柏(Christopher R. Cooper)23日下令國務院在30天內交出與烏克蘭有關的文件資料，包括國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)兩人之間的通訊內容。

政府監督組織「美國糾察」(American Oversight)1日援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act)向聯邦法院提告。「美國糾察」希望訴訟讓國務院交出美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)2018年3月被召回以來，所有烏克蘭相關資料及通訊內容。

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今年5月間，「美國糾察」針對外傳川普及川普政府官員向烏克蘭施壓要求調查政治對手前副總統白登(Joe Biden)及兒子杭特‧白登(Hunter Biden)，向國務院索取相關資料，卻遭到拒絕。

「美國糾察」表示，庫柏23日在一場緊急聽證會上指出，將下令國務院在30天內交出文件資料。這個期限的時間剛好與眾議院對川普的彈劾調查重疊，民主黨籍國會高層日前透露，希望在年底之前完成彈劾調查。

庫柏表示，國務院必須與「美國糾察」委任的律師團合作，確認哪些資料是必須交出的，排除得以豁免無須曝光的文件，在30天之內把檔案交出。

「美國糾察」執行主任艾佛爾斯(Austin Evers)發表聲明出：「雖然川普政府一再阻撓國會，如今還是要開始公布與烏克蘭交涉的紀錄。」

聲明中寫道，不管龐培歐是否打算阻礙彈劾調查的進行，社會大眾都將可以看到有關川普政府與烏克蘭如何打交道的檔案紀錄。司法部發言人則拒絕對此表示評論。