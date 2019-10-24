影／另類駕訓班！美科學家教會老鼠開車 發現有助紓壓

2019-10-24 12:59 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ╱即時報導



美國維吉尼亞州里契蒙大學（University of Richmond）科學家近日發表研究，宣布他們成功教會老鼠駕駛迷你車覓食。同時更發現，會開車的老鼠比較放鬆、壓力也比較低。

這份論文刊登於《腦行為研究》（Behavioural Brain Research）期刊，研究團隊先將老鼠分成兩組，一組養在標準的實驗室籠子，另外一組則養在可激發精神刺激，有著玩具、梯子、球和木塊的「豐富環境」。

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隨後，研究團隊改造自走車（robot car kit），裝上一個挖出入口的透明塑膠瓶，底部放置一塊鋁板。正前方則有銅線，充當左轉、右轉和直行的操縱桿。當老鼠一跳上「鼠駕車」的鋁板、碰觸到電線，就形成電路、啟動馬達，朝牠們選擇的方向移動，成功覓得美味的早餐穀物，牠們在實驗室的同伴則是「被當掉」。

一共17隻老鼠上了數個月的「駕訓班」，證實牠們確實懂開車，會用更複雜的駕駛模式直行及轉彎，結果也印證論文作者、神經科學教授藍博特（Kelly Lambert）一開始的懷疑，即生活在「豐富環境」的老鼠表現會比實驗室裡的同伴要來得更好。

研究團隊事後分析老鼠的排泄物，發現兩組老鼠體內都有著較高的去氫皮質酮（dehydroepiandrosterone），顯示牠們更為放鬆，情緒適應能力也因完成複雜任務獲得強化。更重要的是，與人類駕駛汽車的乘客相比，自行駕車的老鼠壓力也比較低。

藍博特判斷，駕駛汽車讓老鼠產生控制環境的感覺，亦即人類的強化「自我效能」（self-efficacy）或動因（agent）。