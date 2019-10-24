西點軍校失蹤亞裔學員亡 疑自轟陳屍校園地下室

2019-10-24 13:22 世界日報 記者 世界日報 記者 張晨 ／綜合報導



20歲的亞裔男生Kade Kurita(左圖，西點軍校提供) 分享 facebook

失蹤三天的西點軍校學員22日晚被發現已經死亡；校方23日證實這名學員為20歲的亞裔男生Kade Kurita，官方表示死因「待調查」，但已排除他殺可能；知情人士表示，該學員是為當屆的優秀學員，失蹤前曾在社交網站上透露自殺傾向，最後在校園內一處地下室發現其遺體，且疑似用配備的M4步槍朝頭部開槍自殺。

Kurita20日晚持步槍失蹤，校方、軍方與州警等當晚起出動大批人員搜尋三天後發現他的遺體；校方說，案發後，紐約州及橙郡(Orange County)警方、海岸防衛隊支援，曾沿河岸進行地毯式搜索，軍方更擴大搜索範圍並出動搜救犬，也使用直升機、無人機和紅外線雷達等設備。

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知情人士表示，校方在校區一棟建築的地下室發現了Kurita的遺體，他疑似用配備的M4卡賓槍中的一顆5.56毫米子彈朝頭部開槍自殺，其社交軟件Snapchat也在案發前流露訊息，似早已策畫周全。

校方表示，搜索人員於22日晚9時47分左右在校區範圍內找到了Kurita的遺體；找到他前，地毯式搜索已擴大至6000畝；校方未公布其死亡原因，但已排除他殺可能。

據悉，Kurita一周前還代表西點軍校，向演出「阿凡達」的演員史蒂芬朗(Stephen Lang)贈送學校的全景照片，他也是負責「西點電影論壇」(Cadet Film Forum)的學員之一；他在當屆學員中表現優異，體能及課程學習成績均突出。

西點軍校校長威廉斯中將(Lt. Gen. Darryl Williams)表示，痛失學員，校方和所有人都感到非常難過，將和Kurita的家人一起為他祈禱。