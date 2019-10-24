貝聿銘紐約故居出售 21萬美元購入現價翻近37倍

2019-10-24 13:19 世界日報 記者 世界日報 記者 洪群超 ／綜合報導



佳士得國際房地產提供。 分享 facebook 已故建築大師貝聿銘位於曼哈頓上東城的故居23日上市待售，要價800萬元(美元，以下同）；他與妻子盧淑華(Eileen Pei)在該四層大宅居住超過45年，從結構布局到室內裝潢都由大師親自設計，而宅內眾多藝術品則將交由佳士得(Christie`s)進行展出和拍賣。

貝聿銘今年5月15日在紐約逝世，享壽102歲；他是享譽世界的建築大師，留下的巴黎羅浮宮典雅的玻璃金字塔、華府國家美術館東廂、波士頓的約翰甘迺迪總統圖書館、克利夫蘭的搖滾樂名人堂等作品，無一不是令人歎為觀止的大作，有「現代主義建築的最後大師」之譽。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而他最私人的作品、位於曼哈頓上東城薩頓廣場(Sutton Place)11號的四層連棟屋(Townhouse)大宅，23日由佳士得國際房地產(Christie`s International Real Estate)代理開售；該擁有四層樓及一個地下酒窖，四個臥室，三個衛生間，總面積3848平方呎的大宅，要價800萬元。

據佳士得國際房地產網站介紹，該連棟屋建於1899年，貝聿銘夫婦於1973年從Laura Delano手中以21萬5000元購得，一直居住至去世；這不僅是貝家生活的居所，亦是貝聿銘的私人工作室，眾多設計傑作都在此宅內完成。

貝聿銘濃郁鮮明的個人風格也深深融入整棟住宅的裝潢和設計之中，從夫婦兩人的主臥，到二樓的小圖書館，一層會客廳，再到位於中心、連結四層樓的大型白色旋轉階梯，都由貝聿銘親手設計。

該住宅所在的薩頓廣場街區，也是最為名流雲集的社區之一，瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)、阿瑟米勒(Arthur Miller)等都曾居住於此區，如今聯合國秘書長官邸就在幾步之遙；而此宅在貝家之前的屋主Laura Delano，也是老羅斯福總統(Theodore Roosevelt)的表親。

貝家入住此宅後，可謂「談笑有鴻儒，往來無白丁」，時常舉行的家庭聚會客人包括大提琴家馬友友、畫家趙無極、前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)等；貝聿銘夫婦私人所藏的藝術品大都放置在內，包括繪畫、雕塑等眾多當代及現代藝術大師的傑作。

除了住宅上市代售，宅內的眾多貝聿銘夫婦藏品也將交由佳士得拍賣；佳士得表示，將在11月和12月於紐約、香港和巴黎，對貝聿銘夫婦悉心搜羅的這批藝術珍藏先作展出。 佳士得國際房地產提供。 分享 facebook