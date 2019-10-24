貝聿銘紐約故居出售 21萬美元購入現價翻近37倍
已故建築大師貝聿銘位於曼哈頓上東城的故居23日上市待售，要價800萬元(美元，以下同）；他與妻子盧淑華(Eileen Pei)在該四層大宅居住超過45年，從結構布局到室內裝潢都由大師親自設計，而宅內眾多藝術品則將交由佳士得(Christie`s)進行展出和拍賣。
貝聿銘今年5月15日在紐約逝世，享壽102歲；他是享譽世界的建築大師，留下的巴黎羅浮宮典雅的玻璃金字塔、華府國家美術館東廂、波士頓的約翰甘迺迪總統圖書館、克利夫蘭的搖滾樂名人堂等作品，無一不是令人歎為觀止的大作，有「現代主義建築的最後大師」之譽。
而他最私人的作品、位於曼哈頓上東城薩頓廣場(Sutton Place)11號的四層連棟屋(Townhouse)大宅，23日由佳士得國際房地產(Christie`s International Real Estate)代理開售；該擁有四層樓及一個地下酒窖，四個臥室，三個衛生間，總面積3848平方呎的大宅，要價800萬元。
據佳士得國際房地產網站介紹，該連棟屋建於1899年，貝聿銘夫婦於1973年從Laura Delano手中以21萬5000元購得，一直居住至去世；這不僅是貝家生活的居所，亦是貝聿銘的私人工作室，眾多設計傑作都在此宅內完成。
貝聿銘濃郁鮮明的個人風格也深深融入整棟住宅的裝潢和設計之中，從夫婦兩人的主臥，到二樓的小圖書館，一層會客廳，再到位於中心、連結四層樓的大型白色旋轉階梯，都由貝聿銘親手設計。
該住宅所在的薩頓廣場街區，也是最為名流雲集的社區之一，瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)、阿瑟米勒(Arthur Miller)等都曾居住於此區，如今聯合國秘書長官邸就在幾步之遙；而此宅在貝家之前的屋主Laura Delano，也是老羅斯福總統(Theodore Roosevelt)的表親。
貝家入住此宅後，可謂「談笑有鴻儒，往來無白丁」，時常舉行的家庭聚會客人包括大提琴家馬友友、畫家趙無極、前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)等；貝聿銘夫婦私人所藏的藝術品大都放置在內，包括繪畫、雕塑等眾多當代及現代藝術大師的傑作。
除了住宅上市代售，宅內的眾多貝聿銘夫婦藏品也將交由佳士得拍賣；佳士得表示，將在11月和12月於紐約、香港和巴黎，對貝聿銘夫婦悉心搜羅的這批藝術珍藏先作展出。
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