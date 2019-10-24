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蒂芙尼限量奢華日曆 24抽屜藏精品

2019-10-24 13:10世界日報 編譯黃秀媛／綜合23日電

蒂芙尼推出終極奢華日曆。圖／蒂芙尼公司提供
蒂芙尼推出終極奢華日曆。圖／蒂芙尼公司提供
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隨著年底節慶季節來臨，名牌精品紛紛挖空心思製造奢華氣息努力吸金。蒂芙尼珠寶公司 (Tiffany)即推出「終極基督降臨日曆」，在進入12月後的24天期間每天搭配一項獨特珍品，整套禮物售價11萬2000元。

耶誕日曆高逾四呎，裝在外形模仿其紐約第五大道旗艦店的特製藍色盒子裡，上面有24個小抽屜和小門，裡面放著裝在蒂芙尼獨特藍色首飾盒的禮物。抽屜和門上標示著1至24，代表耶誕節前的每一天。

這些禮物包括18k玫瑰金鑲鑽手鐲 (定價1萬5000元)，玫瑰金鑲鑽手鍊 (1萬4000元)，玫瑰金鑲鑽T形手鐲 (1萬2000元)，白金花形鑽石耳環(9000元)，白金花形鑽石項鍊(8000元)。

其他禮物包括純銀盒子 (650元)、純銀衣夾 (515元)、純銀簽字筆(760元)、純銀口琴 (375元)，以及純銀「紙杯」、純銀搖馬飾物、鑰匙環和香燭等等。

這種日曆只推出四套，每個重達355磅，由蒂芙尼白手套服務遞送上門並當場組裝。

蒂芙尼說：「從我們最受喜愛的首飾到有趣的日常用品，每一天蘊含一個只能在蒂芙尼發現的新豪華驚喜。」

買不起或買不到這種終極日曆的人別難過，蒂芙尼今年的節慶禮品目錄包括12種極盡豪奢之能的禮物，與其中一些相比，終極日曆的價格還不夠看。最昂貴的一個白金和鑽石項鍊定價190萬5000元，上面鑲了86顆鑽石，總共超過31克拉，梨形鑽墜子超過11克拉。

另一個將由蒂芙尼匠師為顧客特別打造的鑽石戒指，起價175萬元。其他特製節慶禮品還包括純銀打造的暖房 (29萬5000元)、裝在玻璃瓶裡的鑲鑽蝴蝶 (27萬5000元)、黃金鳥巢 (8萬元)、撞球桌 (9萬5000元)、蒂芙尼藍機車 (3萬5000元)，以及附帶蒂芙尼行李箱的肯亞11天狩獵之旅。

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