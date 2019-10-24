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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

祖克柏國會作證：監管機關批准前 不會推出Libra

2019-10-24 10:19中央社 華盛頓23日綜合外電報導

臉書執行長祖克柏。 美聯社
臉書執行長祖克柏。 美聯社
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社群媒體臉書（Facebook）希望明年推出加密貨幣Libra，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，如果Libra無法獲認可為新貨幣，願意縮減計畫規模。

祖克柏今天出席聽證會，在國會山莊面臨排山倒海的批評。

他告訴聯邦眾議院金融服務委員會（HouseFinancial Services Committee）的成員：「Libra的目的是建立全球支付系統，而不是一種貨幣。」

他承認，Libra可以限縮成使用單一貨幣的數位支付系統。和打造掛鉤一籃子重要貨幣的新貨幣相比，這樣做的企圖心沒那麼大。

他說：「我個人更重視怎麼協助創新與打造全球支付系統，勝於建構一種貨幣或儲備貨幣。」

部分議員對Libra計畫抱持懷疑態度，也希望臉書專注於數據隱私。

祖克柏重申，他允諾，未獲監管機關全面批准前，Libra不會推出，還說，如果Libra發展不成熟，臉書可能退出Libra協會（Libra Association）。

被問到Libra會不會只和美元掛鉤就好，祖克柏說，「大家對這點意見非常分歧」。

他說，從監管機關的觀點來看，那樣可能簡單許多，但「若百分之百以美元為基準，在其他地方可能比較不受歡迎」。

但議員砲火不熄，嚴厲批評臉書的數據作法，特別質疑有關Libra的作法。

金融服務委員會主席華特斯（Maxine Waters）表示：「臉書進一步推行Libra計畫之前，專心解決許多既有的缺失，對所有人來說都比較好。」

祖克柏在準備好的講詞中主張，Libra計畫有助「擴展美國的金融領袖地位」與宣揚民主價值。

祖克柏接受議員問話時指出，中國國家和民間合作帶來重大的競爭威脅，並警告這種系統成為全球標準會帶來風險。

他說，如果那種情況發生，「若我們想制定」美國決策者想看到的「制裁或保護措施，就算不是不可能，也會非常困難」。

祖克柏社群媒體Zuckerberg
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