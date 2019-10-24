美眾議員促盡快推動眾院版的「台北法案」

2019-10-24 09:20 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國聯邦眾議院外委會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）23日在國會指出，希望眾院外委會盡快推進「台北法案」。

匡希恒與外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾議員席瑞斯（Albio Sires）、迪馬里（Mario Diaz-Balart）、岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）18日共同提出「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱TAIPEI Act），旨在強化台灣的國際地位，並因應中國大陸對限縮台灣國際空間與外交承認所施的壓力。參院外委會9月25日通過「台北法案」，尚待參、眾兩院皆通過一致版本，才會送交總統簽署。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

眾院外委會西半球小組23日就美國在拉美與加勒比海地區的政策舉行聽證會，國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）等官員出席。

匡希恒在聽證會中指出，關切中國大陸在區域擴大影響力，並積極說服台灣在區域的友邦轉向承認中方，他針對此問題提出了「台北法案」，希望委員會盡快推進。

匡希恒表示，他擔心美國在區域投入的資金與中方的影響力相比，只是一小部分，美國如何因應中方在這方面的努力？柯札克回應，美方對此做了許多努力，也取得一些進展。

柯札克指出，他認為中方採取類似19世紀帝國主義的模式，對人民投入金錢，或讓他國背負難以償還的債務；美方無法直接與其競爭，但可以警惕他國，注意中方在全球的所做所為，不要上當。

柯札克表示，美方的努力已在國家層級取得進展，當地中央政府變得更為謹慎；另一個美國作法奏效的跡象則是，中方現在試圖轉向地方政府下手。