你累了嗎？川普說要在科羅拉多州築牆 網民熱嘲

2019-10-24 08:50 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／路透渥太華21日電



美國總統川普23日在匹茲堡演講時說，他要在科羅拉多州築牆，引發社群媒體用戶的困惑和嘲諷。美聯社 分享 facebook 美國總統川普把在美墨邊界興築高牆阻擋移民，當成任內重要政見，但周三（23日）出現新轉折：他點名要在科羅拉多州築牆。問題是科羅拉多州不是邊界州，科州南邊的新墨西哥州才與墨西哥接壤。

川普在匹茲堡發表演講時說：「你們知道我們為什麼會贏得新墨西哥州嗎？因為他們想要邊境能安全。」他繼續脫口而出：「我們要在新墨西哥州邊境築牆，我們要在科羅拉多州築牆。我們要建造一座美麗的牆，一座管用的高大圍牆，無法翻越或從下面穿過。」

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他還補充說：「我們要在德州築牆，不在堪薩斯州築，但他們能受惠於我們說到的圍牆。」

在與墨西哥相鄰的南部邊界築牆是川普2016年競選時的代表性承諾之一，但美國國會已拒絕支付費用。

社群媒體用戶對川普的講話表達了困惑和嘲諷。