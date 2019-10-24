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賽靈思稱尚未獲准對華為出貨 投資人勿期待相關營收

2019-10-24 08:26經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

晶片製造商賽靈思（Xilinx）執行長Victor Peng周三在法說會表示，仍在等待美國政府批准該公司對華為的出貨申請，投資人不應過度期待來自華為的營收。

華為在賽靈思的營收占比一度高達8%，但川普政府把華為列入貿易黑名單，禁止美國企業將產品銷售給華為。

美國晶片製造商正在申請許可證，以恢復某些零組件出口，川普政府日前也承諾會迅速做出決定。許多廠商表示，若無法供貨，華為將向競爭對手購買晶片。

賽靈思預測本會計年度營收介於32.1億美元至32.8億美元之間，低於分析師預估的33.9億美元。

晶片製造商賽靈思表示，對華為的出貨申請尚未獲得批准。 路透
晶片製造商賽靈思表示，對華為的出貨申請尚未獲得批准。 路透
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