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更辛辣！高官匿名出書 將再爆川普內幕

2019-10-23 17:23世界日報 記者顏伶如／綜合報導

曾於2018年匿名投書「紐約時報」專欄的一名川普政府高層官員，如今再度匿名出書爆料。名稱為《A Warning》的新書將於下月出版，根據媒體報導，內容包括「空前的川普執政內幕大爆料」，辛辣程度遠遠超過紐時專欄。

這名迄今身分保密的政府高層官員，據稱是政府內部為了在川普政權底下努力捍衛國家的「反抗勢力」成員之一。紐時專欄發表之後，當時曾引起國際輿論譁然，更讓川普為之暴怒，因為川普領導風格被描述為「魯莽、愛搞對立、瑣碎且缺乏效率」。

2018年9月5日以「我是川普政府內部反抗勢力之一」的專欄中也寫道，川普「想到哪裡就做到哪裡的行事風格，導致半調子、資訊不齊甚至草率的決策，後來都必須善後。」

川普當時曾質疑專欄作者的真實性，並且直指如果作者真的存在，可能觸犯叛國罪。川普在推特發文要求紐時必須立即向政府交出專欄作者的身分，但紐時始終沒有照辦。

即將於11月19日由Twelve公司出版的這本爆料新書，作者姓名只註明「匿名」(Anonymous)。參與出版過程的消息人士透露，雖然不會透露作者身分，但願意討論為何讓作者姓名保密。Twelve公司是大中央出版社及哈切特圖書集團(Grand Central Publishing/Hachette Book Group)的旗下機構。

出版社的新書發表聲明中寫道，這本新書揭穿關於川普以及川普施政紀錄各種令人震驚的第一手爆炸性內幕。

這本新書的作者委託拉提米爾(Matt Latimer)、厄巴漢恩(Keith Urbahn)擔任律師。這兩名律師的知名客戶還有遭到川普開除的前任聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)、前任白宮助理辛姆斯(Cliff Sims)，柯米與辛姆斯離開川普執政團隊之後，都曾出版回憶錄。

川普紐約時報
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