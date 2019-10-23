穆瓦尼不保？傳川普擬讓米努勤或康威取代

2019-10-23 18:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合22日電



由於代理幕僚長穆瓦尼（圖）辦事不力，遭川普總統不滿，有意代替，傳出呼聲最高的是現任財政部長米努勤和白宮資深顧問凱莉安‧康威。 路透 分享 facebook 川普總統過去幾周來，私下徵詢撤換白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)的想法；穆瓦尼洩底電話門且處理不當，引發川普幕僚不滿。消息人士透露，川普已試探多名人選，包括財政部長米努勤(Steven Mnuchin)和白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)。

一個月前，川普曾把米努勤叫到滿堂白宮職員的會議室，問他「你有許多很棒的想法，何不當我的幕僚長？」

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川普也這樣問過白宮副幕僚長賴德(Chris Liddell)和康威；不過，部分白宮幕僚表示，川普經常這麼做，並非新鮮事。

消息人士透露，米努勤並非幕僚長正式人選。

米努勤是川普最忠貞的盟友之一，但他若離開財政部，將造成市場動盪，許多投資人視米努勤為敵意政治環境中的穩定來源。

川普拿撤換穆瓦尼來開玩笑，顯示對他的表現漸感不滿。

過去近一年來，穆瓦尼擔任「代理」幕僚長，正是因為川普不願意給他永久職銜。

穆瓦尼的立場最近和川普漸行漸遠，他未能對外替川普強力辯駁彈劾調查，甚至在記者會上承認川普施壓烏克蘭，惹怒川普盟友。

川普過去撤換職員，都從徵詢幕僚或相關人士開始，包括前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)，以及前幕僚長凱利(John Kelly)和蒲博思(Reince Priebus)。

川普21日在內閣會議上拒絕回答，穆瓦尼能否留在工作崗位上；一名幕僚透露，川普對此緘默，便是考慮改變的信號。

由於代理幕僚長穆瓦尼辦事不力，遭川普總統不滿，有意代替，傳出呼聲最高的是現任財政部長米努勤（圖）和白宮資深顧問凱莉安‧康威。 美聯社 分享 facebook