川普盟友、駐匈大使討好獨裁總理 成彈劾調查對象

2019-10-23 17:23 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



川普總統去年6月派遣珠寶大亨科恩斯坦（David B. Cornstein）擔任駐匈牙利大使，但這位川普長期盟友，與匈牙利反民主獨裁總理奧班（Viktor Orban）失了分寸的殷勤往來，遭受廣泛批評，指責其行徑如同奧班代言人，與美國政策背道而馳；華府彈劾調查人員正對相關案件展開調查。

紐約時報報導，81歲的科恩斯坦的駐外行徑，為所欲為。他7月4日花費32萬元邀請包括奧班在內的800名賓客，在布達佩斯大開派對。一場慶祝美國自由民主法治的聚會，卻成了科恩斯坦向奧班大獻殷勤、極力推崇極右翼領導人的盛宴。

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更有甚者，科恩斯坦運用自己與川普數十年情誼，協助奧班5月造訪白宮，與川普在橢圓形辦公室舉行一場奧班夢寐以求的會議。部分白宮官員曾以奧班的反民主紀錄和他與俄羅斯關係親密為由，試圖阻止會議未果。據稱，奧班在會中還煽動了川普對烏克蘭的懷疑。此會議已成華府彈劾調查人員密切關注的重點。

紐時指出，華府職業外交官長年以來向華府傳遞有關匈牙利貪腐、民主倒退等資訊的努力，已被科恩斯坦破壞。根據該報訪問20多位現任和前任美國及他國官員、與科恩斯坦共事過的其他官員顯示，科恩斯坦私下行徑有如奧班觀點代言人，立場與美國政策背道而馳。他也採納了奧班有關烏克蘭的觀點，與美國及北約盟國政策相牴觸。

科恩斯坦在紐時的兩次訪問中，對於匈牙利腐敗和反猶太主義、侵蝕民主的種種擔憂，輕描淡寫。他辯稱自己的作為對美國有利，還說他與奧班的往來，正是川普想要的。科恩斯坦說，「我想有一兩個人覺得我做得很好。」

而川普的確顯得很高興。過去歐巴馬政府試圖懲罰奧班的獨裁傾向，但川普政府卻不加批判地與奧班往來，意圖藉此阻止奧班倒向中國和俄羅斯。